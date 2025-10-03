Winter Herbs : आने वाला हैं ठंड का मौसम  , ये जड़ी बूटियां सेहत को चुस्त- दुरुस्त बनाती है

Winter Herbs : मौसम की चाल बदल रही है। सर्दियों का मौसम आने दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बदलते मौसम की ठंडी हवाएं सेहत और त्वचा के लिए हानिकारक होती है। मौसम के बदलाव का असर सेहत पर न पड़े इसके लिए कई जड़ी-बूटियां उपयोगी होती हैं। दिनचर्या की शुरूआत सही ठीक तरह से करने पर मौसम के बदलाव का बुरा असर सेहत पर नहीं पड़ेगा और आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे।

मौसम के बदलाव के समय अक्सर परेशान करने वाली छोटी छोटी बीमारियां सर्दी-ज़ुकाम के लिए अदरक, मुलेठी, हल्दी, और पुदीना जैसी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस समस्या में तुलसी, लेमन ग्रास, ऑरिगेनो, और तिमरू की पत्तियों का मिश्रण चाय के रूप में पीने से फायदा होता है।

लहसुन

लहसुन की 6-8 कलियों को घी में भूनकर खाएं। लहसुन में एलिसिन नाम का रसायन होता है, जो एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल, और anti-fungal होता है।

अलसी

मेथी और अलसी को 4-5 ग्राम की मात्रा में लेकर एक गिलास पानी में उबालें। जब अच्छी तरह उबल जाए, तब इसकी 4-4 बूंदें दोनों नाक में डालें।

जायफल

चाय या दूध में जायफल को बारीक पाउडर के रूप में अपनी इस्तेमाल करें। इन दिनों दाल व सब्जी में लौंग का उपयोग अवश्य करें।