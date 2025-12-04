  1. हिन्दी समाचार
  3. Winter Super Foods : सर्दियों के सुपरफूड्स में जड़ वाली सब्जियां और पत्तेदार साग,ठंड के दिनों में बनाते है सुपर ह्यूमन

सर्दियों के दिन त्योहारों, फ्लू और इन सबके बीच का मौसम है। इन दिनों में तापमान गोते लगाता है। अंधेरे में छिपे कीटाणु भी मज़बूत होते जाते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Winter Super Foods : सर्दियों के दिन त्योहारों, फ्लू और इन सबके बीच का मौसम है। इन दिनों में तापमान गोते लगाता है। अंधेरे में छिपे कीटाणु भी मज़बूत होते जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को छींकें, सर्दी-जुकाम और बीमार पड़ने से बस एक कदम दूर होने का एहसास हो सकता है। इस मौसम के सुपरफूडस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आपको बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं।

सर्दियों सुपरफूड्स
सर्दियों सुपरफूड्स में जड़ वाली सब्जियां, खट्टे फल, पत्तेदार साग, मेवे और बीजशामिल हैं , जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और ठंड के महीनों के दौरान ऊर्जा प्रदान करते हैं।  गाजर, शकरकंद, संतरे, पालक, बादाम और लहसुन, साथ ही गर्म मसाले, घी और गुड़ इसके प्रमुख उदाहरण हैं ।

फाइटोन्यूट्रिएंट्स
पत्तेदार साग ए, सी और के जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि इनमें प्राकृतिक रूप से फाइबर की मात्रा अधिक होती है, ये पाचन में सहायक होते हैं और कब्ज से बचाते हैं।” सरसों का साग ब्रैसिकेसी परिवार से संबंधित है। एक अध्ययन में पाया गया है कि ब्रोकली, केल, पत्ता गोभी और सरसों के साग सहित ब्रैसिका सब्ज़ियों में कई फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं।

फाइटोन्यूट्रिएंट्स
फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिक हैं जो मनुष्यों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना और सूजनरोधी गुण होना।

फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटी म्यूट जेनिक
कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटी म्यूट जेनिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर को डीएनए की मरम्मत करने और कोशिका वृद्धि को विनियमित करने में मदद कर सकते हैं, और वे स्वस्थ कोशिका प्रजनन में सहायता कर सकते हैं।

