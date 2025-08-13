  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. शानदार माइलेज के साथ,ये बाइक्स आपके बजट में होंगी फिट कीमत 1 लाख से कम

शानदार माइलेज के साथ,ये बाइक्स आपके बजट में होंगी फिट कीमत 1 लाख से कम

आज हर युवा की पहली पसंद बाइक होती है। वहीं आज बाइकों की कीमत आसमान छू रहीं हैं। ऐसे में हम आपके लिये लायें हैं 1 लाख से सस्ती बाइक्स, जो आपके बजट में तो फिट होगी ही पर आप को शानदार माइलेज भी देगी।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। आज हर युवा की पहली पसंद बाइक होती है। वहीं आज बाइकों की कीमत आसमान छू रहीं हैं। ऐसे में हम आपके लिये लायें हैं 1 लाख से सस्ती बाइक्स, जो आपके बजट में तो फिट होगी ही पर आप को शानदार माइलेज भी देगी।
इन दिनों देश में जो बाइक्स आज से 10 साल पहले 50 से 60 हजार की मिलती थीं आज उनकी कीमतें आसमान छू रहीं हैं मतलब बहुत बढ़ गये हैं। आज कुछ बाइक है जो आपके बाइक चलाने के सपने को कम कीमत में साकार कर सकती हैं।

पढ़ें :- गौतम अडानी को अमेरिकी कोर्ट के तरफ से भेजे गए समन को तत्काल तामील कराएं, अमिताभ ठाकुर ने विधि मंत्रालय के सचिव को लिखा पत्र

ओ भी दमदार माइलेज के साथ। जी हां हम आपके लिए 1 लाख से कम कीमत में मिलने वाले बाइक्स के​ लाये है। ये बाइक हैं। Hero Splendor Plus कीमत: 76,356 – 77,496 इस बाइक में ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिल जाता है जो, 7.91 bhp का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ये बाइक तकरीबन 80.6 किमी/लीटर का माइलेज देती है साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी जोरदार है। Hero HF Deluxe कीमत: 66,900 – 70,000 भारत में स्पलेन्डर प्लस की तरह ही इस बाइक का भी अच्छा-खासा क्रेज है। इसमें ग्राहकों को 97.2cc का इंजन मिल जाता है साथ ही साथ इसमें आपको 7.91 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है। इस बाइक का माइलेज 70-75 किमी/लीटर है। TVS Sport की ​कीमत 67,000 – 71,000 अगर आप अच्छे माइलेज के साथ एक किफायती बाइक खरीदना चाहते हैं तो इस बाइक में आपको 109.7cc का दमदार इंजन मिलगा जो 8.18 bhp की पावर के साथ 8.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। बाइक में आपको 70-75 किमी/लीटर का दमदार माइलेज मिल जाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शानदार माइलेज के साथ,ये बाइक्स आपके बजट में होंगी फिट कीमत 1 लाख से कम

शानदार माइलेज के साथ,ये बाइक्स आपके बजट में होंगी फिट कीमत 1...

2026 Kawasaki KLX230 : 2026 कावासाकी KLX230 भारत में लॉन्च, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल की कीमत में हुई भारी कटौती

2026 Kawasaki KLX230 : 2026 कावासाकी KLX230 भारत में लॉन्च, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल...

Mercedes-CLE 53 4MATIC+ Coupe : मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 भारत में 1.35 करोड़ रुपये में लॉन्च,जानें रफ़्तार और सेफ्टी

Mercedes-CLE 53 4MATIC+ Coupe : मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 भारत में 1.35 करोड़...

Skoda : स्लाविया एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च , जानें कीमतें और बदलाव

Skoda : स्लाविया एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च , जानें कीमतें और बदलाव

Tesla India second showroom : टेस्ला ने भारत में खोला अपना दूसरा शोरूम , जानिए कहां मिलेगी इसकी सुविधा

Tesla India second showroom : टेस्ला ने भारत में खोला अपना दूसरा...

TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों की बनी पहली पसंद

TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों की बनी पहली पसंद