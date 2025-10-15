Viral video : कपड़े से तेल के दाग को हटाने के महिला ने बताया ट्रिक , सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

आज कल हर कोई घर और ऑफिस के वर्क से फुर्सत पाने के बाद सोशल मीडिया का यूज करता है। जिससे थोड़ा आनंद आ जाये इसलिए आज के समय में सोशल मीडिया यूज करना बहुत बहुत ही कॉमन हो गया है। ऐसे में आय दिन सोशल मीडिया पर विडियो वायरल होते रहते हैं ।जिनमें से कुछ ऐसे होते है जो हमारा ध्यान खींच लेते हैं । तो वहीं कुछ फनी होते हैं वहीं कुछ काम के लायक होते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक महिला कपड़े से तेल के दाग को हटाने का ट्रिक बता रही है। इसके लिए वो वीडियो में एक कपड़े पर तेल की कुछ बुंदे गिराती है। इसके बाद वो उस पर पाउडर गिराती है और फिर उस पर कॉटन का एक कपड़ा रखती है। इसके बाद वो उस पर प्रेस को चालू करके कुछ देर के लिए रखती है। अब इसके बाद जब वो पाउडर को हटाती है तो तेल का दाग नहीं दिखता है। इसी ट्रिक के कारण वीडियो वायरल हो गया।

यहां देखें वायरल वीडियो

आपने अभी जो वीडियो देखा उसे एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है । वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, ‘सफेद कपड़े से मैल हटाने का सबसे आसान तरीका।’ अब तक इसे 3 मिलियन लोगों ने देखा है ।