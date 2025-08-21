Women Asia Cup 2025 India Squad: विमेंस हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सलीमा टेटे होंगी कप्तान

Women Asia Cup Squad: हॉकी इंडिया ने गुरुवार को आगामी महिला एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर 2025 तक चीन के हांग्जो में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला एशिया कप की विजेता टीम एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएगी, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय हॉकी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण आयोजन बन जाएगा।
Women Asia Cup Squad: हॉकी इंडिया ने गुरुवार को आगामी विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान बनाया गया है। यह टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर 2025 तक चीन के हांग्जो में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला एशिया कप की विजेता टीम एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएगी, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय हॉकी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण आयोजन बन जाएगा।
विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 में भारत को पूल बी में रखा गया है, जहां उसका सामना जापान, थाईलैंड और सिंगापुर से होगा। टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी, उसके बाद 6 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। भारत अपना अंतिम पूल-स्टेज मैच 8 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेगा। सलिमा टेटे की अगुवाई वाली इस टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण है, जिसमें गोलकीपर बंसरी सोलंकी और बिचु देवी खारीबाम टीम को मजबूती प्रदान करेंगी। रक्षा पंक्ति में निक्की प्रधान और उदिता जैसी अनुभवी खिलाड़ी होंगी, जिनका साथ युवा मनीषा चौहान, ज्योति, सुमन देवी थौदम और इशिका चौधरी देंगी।
Road to the FIH Women's World Cup 2026 𝐁𝐄𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄! 🙌
Salima Tete and Co. is ready to take on the Asian might at the Women's Asia Cup Gongshu 2025
🗓: September 5–14
🏟: Hangzhou, China
📺: https://t.co/6syXfLmcKQ#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey pic.twitter.com/NTr62i15dA
— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 21, 2025
मिडफ़ील्ड में, टीम में नेहा, कैप्टन सलीमा टेटे, लालरेम्सियामी, शर्मिला देवी, सुनीता टोप्पो और वैष्णवी विट्ठल फाल्के जैसे मज़बूत नाम हैं, जो रचनात्मकता और स्थिरता दोनों सुनिश्चित करते हैं। फ़ॉरवर्ड लाइन में अनुभवी और उभरते सितारों का मिश्रण है – नवनीत कौर, संगीता कुमारी, मुमताज़ खान, दीपिका, ब्यूटी डुंगडुंग और रुतजा दादासो पिसल।
विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम
गोलकीपर
1. बंसारी सोलंकी
2. बिच्छू देवी खारिबाम
डिफेंडर्स
3. मनीषा चौहान
4. उदिता
5. ज्योति
6. सुमन देवी थौदम
7. निक्की प्रधान
8. इशिका चौधरी
मिडफील्डर
9. नेहा
10. वैष्णवी विट्ठल फाल्के
11. सलिमा टेटे (कप्तान)
12. शर्मिला देवी
13. लालरेम्सियामी
14. सुनेलिता टोप्पो
फारवर्ड
15. नवनीत कौर
16. रुतजा दादासो पिसल
17. सौंदर्य डुंगडुंग
18. मुमताज खान
19. दीपिका
20. संगीता कुमारी