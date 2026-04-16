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Womens Empowerment :  जब एक स्त्री ने समझा कि खुद को खो देना कोई सफलता नहीं, खुद को फिर से पाना असली जीत है

 “हर स्त्री की ज़िंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फँस जाती है। कभी घर की जरूरतें आगे हो जाती हैं, तो कभी परिवार की खुशियाँ उसकी अपनी इच्छाओं से ज्यादा अहम बन जाती हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Womens Empowerment :  “हर स्त्री की ज़िंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फँस जाती है। कभी घर की जरूरतें आगे हो जाती हैं, तो कभी परिवार की खुशियाँ उसकी अपनी इच्छाओं से ज्यादा अहम बन जाती हैं। लेकिन क्या सच में एक स्त्री का सपना सिर्फ दूसरों के लिए जीना ही होता है? यह कहानी उसी संघर्ष, एहसास और बदलाव की है जहाँ एक साधारण सी महिला ने यह समझा कि खुद को खो देना कोई सफलता नहीं, बल्कि खुद को फिर से पाना ही असली जीत है।”

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जिम्मेदारियों के पहाड़ के नीचे अपने सपने 
हर घर की रसोई में एक स्त्री होती है, जो सबकी पसंद का ध्यान रखती है, सबकी जरूरतें पूरी करती है, लेकिन अक्सर अपनी ही जरूरतों को भूल जाती है। यह कहानी किसी एक स्त्री की नहीं, बल्कि उन सभी स्त्रियों की है जो हर दिन जिम्मेदारियों के पहाड़ के नीचे अपने सपनों को कहीं दबा देती हैं।

सपना देखा था?
कभी किसी ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, तो किसी ने टीचर बनने का। किसी के पास लिखने की चाहत थी, तो कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन समय के साथ, शादी, परिवार, बच्चे और समाज की अपेक्षाएँ उन सपनों पर भारी पड़ने लगीं।
दिन शुरू होता है घर के कामों से और खत्म होता है थकान के साथ। बीच में कहीं खो जाती हैं उनकी इच्छाएँ, उनके शौक और उनकी पहचान। धीरे-धीरे वे खुद को सिर्फ “माँ”, “पत्नी” या “बहू” तक सीमित मानने लगती हैं। लेकिन क्या सच में एक स्त्री की पहचान इतनी छोटी होती है?

बदलाव की शुरुआत 
एक दिन एक साधारण सा सवाल हर स्त्री के दिल में उठता है—
मैं कौन हूँ, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हूँ?
यही सवाल बदलाव की शुरुआत बनता है। कोई एक कदम बढ़ाती है—अपने लिए 10 मिनट निकालती है, कोई स्त्री अपनी पुरानी किताबें फिर से खोलती है, तो कोई स्त्री नए कौशल सीखने की कोशिश करती है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन असर बड़ा।
धीरे-धीरे उन्हें एहसास होता है कि जिम्मेदारियाँ और सपने एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। बस जरूरत है संतुलन बनाने की।

एक प्रेरणादायक उदाहरण 
इस बात को हकीकत में साबित किया किरण मजूमदार-शॉ ने। उन्होंने एक ऐसे दौर में बायोटेक कंपनी शुरू की, जब इस क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी लगभग न के बराबर थी। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा— न तो लोग उन पर आसानी से भरोसा करते थे, और न ही संसाधन आसानी से मिलते थे।
लेकिन उन्होंने अपने सपनों को जिम्मेदारियों के बीच दबने नहीं दिया। मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के दम पर उन्होंने Biocon को एक बड़ी कंपनी बना दिया। आज वे लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं कि अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती।
के लिए प्रेरणा हैं कि अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती।

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खुद को फिर से पाना ही है असली जीत 
जो स्त्री कभी खुद को भूल चुकी थीं, वे अब खुद को फिर से ढूँढने लगती हैं। वे समझती हैं कि घर संभालना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी खुद को भी संभालना है। यही है सबसे बड़ी सीख —“एक खुश और आत्मनिर्भर स्त्री ही अपने परिवार और समाज को सबसे बेहतर बना सकती है।”

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता

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