WPL 2026 Playoffs : आरसीबी को मिला फाइनल का टिकट, आज MI vs GG मैच का नतीजा तय करेगा एलिमिनेटर की तस्वीर

WPL 2026 Playoffs : साल 2024 की विजेता आरसीबी ने मौजूदा सीजन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन, एलिमिनेटर खेलने वाली दो टीमों का नाम भी भी तय नहीं हो पाया है। शुक्रवार को खेले जाने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और गुजरात जाएंट्स हर हाल में जीत हासिल करने उतरेंगी। इस मैच के नतीजे से प्लेऑफ की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी।

दरअसल, मुंबई इंडियंस को जीत हासिल होती है तो वे एलिमिनेटर अपनी जगह पक्की कर लेंगे। हार उन्हें प्लेऑफ की रेस से बाहर कर सकती है, क्योंकि वह 8 अंकों तक पहुंचने में असफल रहेंगे। जिसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए न्यूनतम अंक माना जाता है। इसके लिए NRR का दूसरी टीमों से बेहतर होना जरूरी है। दूसरी तरफ, गुजरात जाएंट्स के लिए भी जीत काफी अहम है, उनके 7 मैचों में 8 अंक हैं। लेकिन, NRR अच्छा नहीं है। ऐसे में गुजरात को अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए पूरा दमखम लगाना होगा। ये दोनों ही टीमों का इस सीजन में आखिरी लीग मैच है।

बता दें कि पॉइंट्स टेबल की टॉप-3 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेंगी। जिनमें से आरसीबी 12 अंकों के साथ फाइनल में पहले ही जगह पक्की कर चुकी है। बाकी दूसरे और तीसरे पायदान की टीम एलिमिनेटर में भिड़ेंगी, और जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट पाएगी। एलिमिनेटर 3 फरवरी और फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाना है।