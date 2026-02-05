WPL 2026 Final Live : आज दूसरी बार डब्ल्यूपीएल के फाइनल में आरसीबी और डीसी की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

RCB vs DC WPL 2026 Final Live : आज (5 फरवरी) विमेंस प्रीमियर लीग का 2026 एडिशन का विजेता मिल जाएगा। सीजन के फाइनल मुक़ाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने होंगी। इस दौरान स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली आरसीबी दूसरी बार टी20 लीग का खिताब अपने नाम करना चाहेगी, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स की दिल्ली रनर-अप रहने के अभिशाप को तोड़ने की उम्मीद कर रही है। आइये जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

RCB vs DC Final : दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 का फाइनल कब होगा?

दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 का फाइनल गुरुवार, 5 फरवरी को शाम 7:30 बजे IST पर होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा।

RCB vs DC Final : दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 का फाइनल कहाँ खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 का फाइनल वडोदरा के कोटंबी में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

RCB vs DC Final : दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 फाइनल का प्रसारण किन चैनलों पर होगा?

दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 फाइनल का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

RCB vs DC Final : दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ उपलब्ध होगी?

दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।