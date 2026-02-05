  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. WPL 2026 Final Live : आज दूसरी बार डब्ल्यूपीएल के फाइनल में आरसीबी और डीसी की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

WPL 2026 Final Live : आज दूसरी बार डब्ल्यूपीएल के फाइनल में आरसीबी और डीसी की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

RCB vs DC WPL 2026 Final Live : आज (5 फरवरी) विमेंस प्रीमियर लीग का 2026 एडिशन का विजेता मिल जाएगा। सीजन के फाइनल मुक़ाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने होंगी। इस दौरान स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली आरसीबी दूसरी बार टी20 लीग का खिताब अपने नाम करना चाहेगी, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स की दिल्ली रनर-अप रहने के अभिशाप को तोड़ने की उम्मीद कर रही है। आइये जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

RCB vs DC WPL 2026 Final Live : आज (5 फरवरी) विमेंस प्रीमियर लीग का 2026 एडिशन का विजेता मिल जाएगा। सीजन के फाइनल मुक़ाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने होंगी। इस दौरान स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली आरसीबी दूसरी बार टी20 लीग का खिताब अपने नाम करना चाहेगी, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स की दिल्ली रनर-अप रहने के अभिशाप को तोड़ने की उम्मीद कर रही है। आइये जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- WPL 2026 Playoffs : आरसीबी को मिला फाइनल का टिकट, आज MI vs GG मैच का नतीजा तय करेगा एलिमिनेटर की तस्वीर

RCB vs DC Final : दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 का फाइनल कब होगा?

दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 का फाइनल गुरुवार, 5 फरवरी को शाम 7:30 बजे IST पर होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा।

RCB vs DC Final : दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 का फाइनल कहाँ खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 का फाइनल वडोदरा के कोटंबी में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- WPL 2026 Playoffs Scenarios : आरसीबी के बाद कौन-सी दो टीमें प्लेऑफ़ में बना सकती हैं जगह? समझें पूरा समीकरण

RCB vs DC Final : दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 फाइनल का प्रसारण किन चैनलों पर होगा?

दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 फाइनल का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

RCB vs DC Final : दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ उपलब्ध होगी?

दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच WPL 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

पढ़ें :- RCB vs UPW Head to Head : आज आरसीबी और यूपी वॉरियर्ज़ की होगी भिड़ंत; जानें- किसका पलड़ा रहा भारी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

WPL 2026 Final Live : आज दूसरी बार डब्ल्यूपीएल के फाइनल में आरसीबी और डीसी की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

WPL 2026 Final Live : आज दूसरी बार डब्ल्यूपीएल के फाइनल में...

सुप्रीम कोर्ट ,बोला-जिन्हें बैट पकड़ना नहीं आता, वे क्रिकेट संघों में..., खेल की पहचान सिर्फ खिलाड़ियों से, MCA चुनाव पर रोक हटाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ,बोला-जिन्हें बैट पकड़ना नहीं आता, वे क्रिकेट संघों में..., खेल...

T20 World Cup: तो हार के डर से टीम इंडिया से मैच नहीं खेलना चाहता है पाकिस्तान?

T20 World Cup: तो हार के डर से टीम इंडिया से मैच...

T-20 World Cup 2026 : भारत से नहीं खेला पाकिस्‍तान तो हर 10 सेकंड में लगेगा 50 लाख रुपये का झटका

T-20 World Cup 2026 : भारत से नहीं खेला पाकिस्‍तान तो हर...

पाकिस्तान जल्द मारेगा पलटी! नहीं तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना तय

पाकिस्तान जल्द मारेगा पलटी! नहीं तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना...

ICC बजा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैंड, अगले 48 घंटों में बड़े एक्शन की तैयारी

ICC बजा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैंड, अगले 48 घंटों...