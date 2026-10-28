WPL 2027 Auction : आज विमेंस प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, जानें- कब और कहां पाएंगे लाइव ऑक्शन

WPL 2027 Auction Live : आज विमेंस क्रिकेट के फैंस के लिए एक बाद दिन है, क्योंकि भारत की फेमस विमेंस टी20 लीग यानी विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की नीलामी बुधवार को आयोजित की जानी है। जिसमें फ्रेंचाइजी टीमें 27 खाली स्लॉट (20 भारतीय और 7 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित) को भरने के लिए बोली लगाएंगी। इसके लिए कुल 146 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस सूची में 119 भारतीय खिलाड़ी और 27 विदेशी क्रिकेटर शामिल हैं, जिन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए फ्रेंचाइजी के बीच होड़ होगी। आइये जानते हैं कि विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के लिए आयोजित होने वाले ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकेंगे-

WPL 2027 की नीलामी कब होगी?

WPL 2027 की खिलाड़ियों की नीलामी आज शाम 5:30 बजे (IST) होगी।

WPL 2027 की नीलामी कहां होगी?

WPL 2027 की नीलामी केरल के कोच्चि में स्थित ‘ग्रैंड हयात कोच्चि’ में होगी।

भारत में प्रशंसक WPL 2027 की नीलामी को लाइव कहां देख सकते हैं?

प्रशंसक WPL 2027 की नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग ‘जियोहॉटस्टार’ (JioHotstar) ऐप पर देख सकते हैं।

WPL 2027 की नीलामी का प्रसारण किस TV चैनल पर होगा?

WPL 2027 की नीलामी का प्रसारण ‘सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क’ (Sony Sports Network) पर किया जाएगा।

WPL 2027 की नीलामी में कौन-सी टीमें हिस्सा लेंगी?

इसमें हिस्सा लेने वाली पाँच फ्रेंचाइजी हैं: दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स।

WPL 2027 की नीलामी में सबसे ज़्यादा बेस प्राइस क्या है?

सबसे ज़्यादा बेस प्राइस कैटेगरी ₹50 लाख है, जिसमें सोफिया डंकले और सोफी मोलिन्यू जैसी खिलाड़ी शामिल हैं।

WPL 2027 सीज़न कब शुरू होगा?

तय शेड्यूल के अनुसार, WPL 2027 सीज़न 14 जनवरी से शुरू होगा और 7 फरवरी तक चलेगा।