रणदीप हुड्डा ने कहा कि जॉन सीना के साथ काम करके मुझे आइकन के पीछे का इंसान देखने को मिला। वह अनुशासित व्यक्ति है और दिल से उदार है। रिंग से लेकर बड़े पर्दे तक उन्होंने कड़ी मेहनत और विनम्रता से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आठ साल से लेकर 80 साल तक के लोग उनके फैन है। सीना की WWE यात्रा को एक अविश्वसनीय विरासत का जश्न बताते हुए एक्टर ने आगे कहा सभी जेंडर और जीवन के हर क्षेत्र में उनका फैनबेस बताता है कि उन्होंने किस तरह का प्रभाव डाला है। जैसे ही वह WWE से दूर हो रहे हैं, यह अंत नहीं है बल्कि एक अविश्वसनीय विरासत का जश्न है। एक सच्चे लेजेंड को सलाम। रिकॉर्ड तोड़ने वाले 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने वाशिंगटन डीसी में सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद दो दशकों से ज़्यादा के अपने शानदार प्रोफेशनल रेसलिंग करियर को खत्म किया। संयोग से रणदीप हुड्डा सैम हरग्रेव की आने वाली फिल्म मैचबॉक्स में रेसलिंग लेजेंड के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इस साल जनवरी में हुड्डा ने आने वाली Apple ओरिजिनल फिल्म्स की एक्शन थ्रिलर के लिए दूसरी बार हरग्रेव के साथ टीम बनाई है। यह लाइव-एक्शन फिल्म, जो मैटटेल की लोकप्रिय मैचबॉक्स टॉय व्हीकल लाइन से प्रेरित है। इसमें हॉलीवुड स्टार टेयोना पैरिस, जेसिका बील और सैम रिचर्डसन भी होंगे। वैरायटी के अनुसार प्रोडक्शन अभी बुडापेस्ट में चल रहा है। इस फिल्म को एवेंजर्स: एंडगेम और एक्सट्रैक्शन 2 फेम डायरेक्टर हरग्रेव ने डायरेक्ट किया है और इसे डेविड कॉगेशेल और जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसे स्काईडांस के डेविड एलिसन और डाना गोल्डबर्ग साथ ही मैटेल फिल्म्स के डॉन ग्रेंजर और रॉबी ब्रेनर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैचबॉक्स बचपन के दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी है जो एक ग्लोबल आपदा को रोकने के लिए फिर से मिलते हैं और अपने रिश्ते को फिर से पाते हैं। यह फिल्म मशहूर मैचबॉक्स कार लाइन पर आधारित है, जिसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। जब जैक ओडेल ने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा खिलौना बनाया जो माचिस की डिब्बी में फिट हो सके।