  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा रहे हैं अपनी ही प्रोफाइल

X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा रहे हैं अपनी ही प्रोफाइल

X Down: भारत में मंगलवार शाम को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स की सर्विस ठप (X Down) हो गई। सैकड़ों यूजर्स को अपनी ही फीड देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर (Website Downdetector) ने भी एक्स के डाउन होने की पुष्टि की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

X Down: भारत में मंगलवार शाम को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स की सर्विस ठप (X Down) हो गई। सैकड़ों यूजर्स को अपनी ही फीड देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर (Website Downdetector) ने भी एक्स के डाउन होने की पुष्टि की है। एक्स की वेबसाइट खोलने पर पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है और फिर से रिफ्रेश करने के लिए कहा जा रहा है।

पढ़ें :- Infosys के फाउंडर ने 996 कलचर की वकालत, नारायण मूर्ति के बयान ने फिर छेड़ दी बड़ी बहस, लोग बोले- मांग है अव्यवहारिक

वेबसाइट पर आई दिक्कत

आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर (Website Downdetector)  के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 5 बजे एक्स डाउन की शिकायतें देखी गईं हैं। इस दौरान यूजर्स को फीड देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। डाउनडिटेक्टर ( Downdetector) पर शाम 5:06 बजे एक्स डाउन को लेकर 1200 से ज्यादा रिपोर्ट की गईं।

X Down

इसमें से 49 फीसदी फीड को लेकर, 29 फीसदी वेबसाइट और 22 फीसदी शिकायतें सर्वर कनेक्शन में दिक्कत को लेकर आई हैं। हमें भी वेबसाइट पर एक्स इस्तेमाल करने में दिक्कत देखने मिली, लेकिन इस दौरान मोबाइल एप पर सोशल मीडिया काम कर रहा था।

पढ़ें :- विदेशी महिला पर्यटक के सामने अचानक शख्स करने लगा गंदी हरकत, शर्मनाक Video Viral

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा रहे हैं अपनी ही प्रोफाइल

X Down : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ठप, यूजर्स नहीं देख पा...

Oppo Find X9 सीरीज भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च; चेक करें स्पेसिफिकेशन और कीमत

Oppo Find X9 सीरीज भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च; चेक करें...

Airtel का Rs 999 वाला प्लान धांसू प्लान: 3 सिम में अनलिमिडेट कॉलिंग, 150GB डेटा और OTT सब्सक्रिप्शन के साथ बहुत कुछ

Airtel का Rs 999 वाला प्लान धांसू प्लान: 3 सिम में अनलिमिडेट...

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने AI को लेकर दी ये चेतावनी, बोले-इस पर 'आंख मूंद' कर नहीं करें भरोसा

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने AI को लेकर दी ये चेतावनी,...

Lenovo Legion 5 2025 भारत में लॉन्च, AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU से है लैस

Lenovo Legion 5 2025 भारत में लॉन्च, AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर...

ब्रेकअप के बाद इंसानों से उठा भरोसा! इस लड़की ने AI से रचा ली शादी

ब्रेकअप के बाद इंसानों से उठा भरोसा! इस लड़की ने AI से...