नौतनवा लाइफ केयर हॉस्पिटल में शुरू हुई एक्स-रे सुविधा, मरीजों को मिली बड़ी राहत

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा क्षेत्र के मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाइफ केयर हॉस्पिटल में अब एक्स-रे सेवा की शुरुआत कर दी गई है। हॉस्पिटल परिसर में आधुनिक तकनीक से लैस एक्स-रे मशीन लगाए जाने से मरीजों को जांच के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे समय और परेशानी दोनों से निजात मिलेगी।

हॉस्पिटल के संचालक डॉ. नजीर ने बताया कि अब तक एक्स-रे जांच के लिए मरीजों को अन्य केंद्रों पर जाना पड़ता था, जिससे उपचार में देरी हो जाती थी। नई एक्स-रे मशीन के स्थापित होने से यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में 24 घंटे एक्स-रे सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे आपातकालीन मरीजों को भी तत्काल जांच का लाभ मिल सकेगा।

इस अवसर पर डॉ. शाहीन, अधिवक्ता इब्राहिम शेख, मुस्कान सहानी, प्रवीण विश्वकर्मा, शेसमन यादव, प्रेम, अमीरुद्दीन, गणेश चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने हॉस्पिटल प्रबंधन के इस कदम की सराहना करते हुए इसे क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट