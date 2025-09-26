Xiaomi 17 सीरीज भारत में जल्द होगी लॉन्च, कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर ने किया कंफर्म

Xiaomi 17 Series Launch in India: शाओमी ने हाल ही में Xiaomi 17 सीरीज़ को चीन में लॉन्च किया था। जिसके बाद भारतीय ग्राहकों के लिए भी इसकी उपलब्धता की पुष्टि हो गई। इस लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज़ के मानक मॉडल को स्नैपड्रैगन समिट इवेंट में भी प्रदर्शित किया गया। कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप शर्मा ने Xiaomi 17 सीरीज़ के आगमन से संबंधित अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

Xiaomi India के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप शर्मा ने एक्स पोस्ट में इस साल के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन समिट में मानक Xiaomi 17 स्मार्टफोन को प्रदर्शित करते हुए अनुज शर्मा (Xiaomi India के CMO) की एक तस्वीर पोस्ट की है। इस सीरीज़ का टीज़र जारी होने के बाद, भारतीय ग्राहक Xiaomi 17 स्मार्टफोन से कहीं अधिक की उम्मीद कर सकते हैं। माना जा रहा है कि Xiaomi 17 Pro सीरीज़ या उनमें से कम से कम एक को मानक मॉडल के साथ पेश किया जा सकता है, या यदि ब्रांड पिछले साल की रणनीति को अपनाने की योजना बना रहा है, तो भारतीय ग्राहकों को मानक Xiaomi 17 के साथ आगामी ‘Xiaomi 17 Ultra’ मिल सकता है। हालांकि, इस बिंदु पर यह सिर्फ एक अनुमान है और हमें किसी भी निष्कर्ष पर कूदने से पहले अधिक अपडेट का इंतजार करना होगा।