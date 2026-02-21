  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, अमेजन पर अवेलेबिलिटी भी कन्फर्म

Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, अमेजन पर अवेलेबिलिटी भी कन्फर्म

Xiaomi 17 series India launch date : शाओमी ने भारतीय ग्राहकों के लिए Xiaomi 17 सीरीज़ की लॉन्च डेट की ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। ब्रांड ने अब कन्फर्म किया है कि इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च डेट 28 फरवरी को शाम 6:30 PM IST होगी, जो ग्लोबल लॉन्च इवेंट की तरह ही है। हालांकि, शाओमी की तरफ से अभी यह पक्का नहीं है कि लॉन्च खास तौर पर इंडिया के लिए लाइवस्ट्रीम किया जाएगा या कंपनी देश में एक अलग फिजिकल इवेंट करेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Xiaomi 17 series India launch date : शाओमी ने भारतीय ग्राहकों के लिए Xiaomi 17 सीरीज़ की लॉन्च डेट की ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। ब्रांड ने अब कन्फर्म किया है कि इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च डेट 28 फरवरी को शाम 6:30 PM IST होगी, जो ग्लोबल लॉन्च इवेंट की तरह ही है। हालांकि, शाओमी की तरफ से अभी यह पक्का नहीं है कि लॉन्च खास तौर पर इंडिया के लिए लाइवस्ट्रीम किया जाएगा या कंपनी देश में एक अलग फिजिकल इवेंट करेगा।

पढ़ें :- Amazon Echo Show 11 : अमेज़न इको शो 11 और इको शो 8 जेन 4 भारत में लॉन्च , स्मार्ट होम का नया सेंटर तैयार

Xiaomi 17 सीरीज़ की Amazon India पर एक माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जो प्लेटफॉर्म के ज़रिए Xiaomi 17 Series के लॉन्च को कन्फर्म करती है। इसके अलावा, माइक्रोसाइट Xiaomi और Leica की पार्टनरशिप की खास बातें दिखाती है, जो अपने पांचवें साल में कदम रख रही है। माइक्रोसाइट Xiaomi 12S Ultra से Xiaomi 15 Ultra तक के उनके सफर को भी दिखाती है। इसके अलावा, बैनर पेज सिर्फ लॉन्च इवेंट को कन्फर्म करता है और कोई और स्पेसिफिकेशन्स नहीं बताता है।

Xiaomi India ने अपने एक्स पर एक नए डिवाइस के लॉन्च का टीज़र दिया था। शुरू में लगा कि Xiaomi भारतीय लैपटॉप मार्केट में वापसी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बाद में एक टिपस्टर ने बताया कि टीज़र असल में Xiaomi Pad 8 के लिए हो सकता है। इसका मतलब है कि Xiaomi Pad 8 भारत में Xiaomi 17 सीरीज़ के साथ लॉन्च हो सकता है। दुनिया भर में, अफवाहें हैं कि Xiaomi लॉन्च इवेंट के दौरान Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro दोनों को Xiaomi 17 सीरीज़ (Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra) के साथ पेश कर सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, अमेजन पर अवेलेबिलिटी भी कन्फर्म

Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, अमेजन पर अवेलेबिलिटी...

Anthropic Cloud Code Security : एन्थ्रोपिक की 'क्लाउड कोड सिक्योरिटी' से साइबर सुरक्षा शेयरों में भारी गिरावट, बड़ी कंपनियों को लगा झटका

Anthropic Cloud Code Security : एन्थ्रोपिक की 'क्लाउड कोड सिक्योरिटी' से साइबर...

भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये कैसे करता है काम

भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये...

AI Impact Summit 2026 :  भारत में 250 अरब डॉलर के निवेश को तैयार हुईं कई दिग्गज कंपनियां , टेक और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा फायदा

AI Impact Summit 2026 :  भारत में 250 अरब डॉलर के निवेश...

Bharat GI Tag Coffee :  गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जीआई टैग वाली भारत कॉफी का स्वाद चखा,कहा— 'Wow'

Bharat GI Tag Coffee :  गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जीआई...

India AI Summit 2026 : टेक जीनियस रणवीर सचदेवा ने बड़े-बड़े को दंग कर दिया , बने सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर

India AI Summit 2026 : टेक जीनियस रणवीर सचदेवा ने बड़े-बड़े को...