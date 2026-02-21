Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, अमेजन पर अवेलेबिलिटी भी कन्फर्म

Xiaomi 17 series India launch date : शाओमी ने भारतीय ग्राहकों के लिए Xiaomi 17 सीरीज़ की लॉन्च डेट की ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। ब्रांड ने अब कन्फर्म किया है कि इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च डेट 28 फरवरी को शाम 6:30 PM IST होगी, जो ग्लोबल लॉन्च इवेंट की तरह ही है। हालांकि, शाओमी की तरफ से अभी यह पक्का नहीं है कि लॉन्च खास तौर पर इंडिया के लिए लाइवस्ट्रीम किया जाएगा या कंपनी देश में एक अलग फिजिकल इवेंट करेगा।

Xiaomi 17 सीरीज़ की Amazon India पर एक माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जो प्लेटफॉर्म के ज़रिए Xiaomi 17 Series के लॉन्च को कन्फर्म करती है। इसके अलावा, माइक्रोसाइट Xiaomi और Leica की पार्टनरशिप की खास बातें दिखाती है, जो अपने पांचवें साल में कदम रख रही है। माइक्रोसाइट Xiaomi 12S Ultra से Xiaomi 15 Ultra तक के उनके सफर को भी दिखाती है। इसके अलावा, बैनर पेज सिर्फ लॉन्च इवेंट को कन्फर्म करता है और कोई और स्पेसिफिकेशन्स नहीं बताता है।

Xiaomi India ने अपने एक्स पर एक नए डिवाइस के लॉन्च का टीज़र दिया था। शुरू में लगा कि Xiaomi भारतीय लैपटॉप मार्केट में वापसी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बाद में एक टिपस्टर ने बताया कि टीज़र असल में Xiaomi Pad 8 के लिए हो सकता है। इसका मतलब है कि Xiaomi Pad 8 भारत में Xiaomi 17 सीरीज़ के साथ लॉन्च हो सकता है। दुनिया भर में, अफवाहें हैं कि Xiaomi लॉन्च इवेंट के दौरान Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro दोनों को Xiaomi 17 सीरीज़ (Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra) के साथ पेश कर सकता है।