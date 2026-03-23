200MP OIS कैमरे के साथ भारत में लॉन्च होगा Vivo का नया फोन, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर माइक्रो साइट लाइव

Vivo V70 FE Teased for India : स्मार्टफोन ब्रांड वीवो जल्द ही भारत में अपने नए स्मार्टफोन Vivo V70 FE को लॉन्च करने वाला है। इस फोन की माइक्रोसाइट Amazon India और Flipkart, दोनों पर लाइव हो गई है, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। लिस्टिंग में भारतीय बाज़ार के लिए इस डिवाइस के बारे में कुछ अहम जानकारियां दी गई हैं।

Amazon India और Flipkart पर मौजूद माइक्रोसाइट पक्का हो गया है कि इस डिवाइस में रंग बदलने वाला बैक पैनल होगा। जैसा कि पहले बताया गया था। लिस्टिंग से यह भी पुष्टि होती है कि इसमें 200MP OIS मेन कैमरा होगा। डिज़ाइन में जिस रंग के विकल्प की झलक दिखाई गई है, उसमें डुअल-टोन फ़िनिश नज़र आता है; इसके पिछले पैनल पर हल्के लैवेंडर/बैंगनी रंग के साथ-साथ हल्की-सी चमक भी दिखाई देती है। इसके विपरीत, साइड फ़्रेम और कैमरा मॉड्यूल थोड़े गहरे और ज़्यादा गाढ़े बैंगनी रंग में दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें एक मेटैलिक (धातु जैसा) लुक मिलता है।

कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन एक वर्टिकल (vertical) गोली जैसा है, जो पिछले पैनल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है; इसमें दो उभरे हुए कैमरा कटआउट और LED फ़्लैश के लिए एक तीसरा गोलाकार कटआउट दिया गया है। इस मॉड्यूल पर “200MP OIS CAM” की मार्किंग भी मौजूद है। बैनर पर “Powered by OriginOS” की ब्रांडिंग भी दिखाई गई है, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह फ़ोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलेगा।

माइक्रोसाइट से यह भी पता चलता है कि स्पेसिफिकेशन्स का अगला सेट 26 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे IST पर अनाउंस किया जाएगा। पिछले अपडेट्स के आधार पर, इस स्मार्टफोन की कीमत ₹35,000 से कम होने की उम्मीद है और इसमें शायद वही स्पेसिफिकेशन्स होंगे जो ग्लोबल वेरिएंट में हैं। इस बात की पुष्टि पारस गुगलानी नाम के एक टिपस्टर ने भी की, जिन्होंने यह भी बताया कि इंडियन वेरिएंट में e-SIM की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि, लॉन्च की तारीख अभी तक पक्की नहीं हुई है।