Yamaha EC-06 e-scooter :  यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, जानें कीमत और रेंज

यामाहा ने भारत के प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार   में आखिरकार प्रवेश कर लिया है। कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर EC-06 लॉन्च किया है।

Yamaha EC-06 e-scooter  : यामाहा ने भारत के प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार   में आखिरकार प्रवेश कर लिया है। कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर EC-06 लॉन्च किया है। इस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 1.67 लाख रुपये है और यह चुनिंदा शहरों में यामाहा के डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध होगा। फिलहाल, EC-06 केवल एक ही रंग, ब्लूइश व्हाइट में उपलब्ध है। आइए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खूबियों पर एक नजर डालते हैं।

यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर 
यह मॉडल रिवर इंडी के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट डिज़ाइन तत्व हैं। इसमें एक झुका हुआ, मजबूत फ्रंट एप्रन है जिसमें क्षैतिज रूप से व्यवस्थित एलईडी हेडलाइट सेटअप है। साइड में, इसमें कोणीय बॉडी पैनल और समग्र रूप से आधुनिक लुक है। रिवर इंडी के विपरीत, इस मॉडल में सीट के नीचे काफी कम 24.5 लीटर की स्टोरेज क्षमता है।

रंग विकल्प
EC-06 लॉन्च के समय केवल एक ही ब्लूइश व्हाइट रंग विकल्प में उपलब्ध होगा। यामाहा का कहना है कि इस स्कूटर को वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारत में विकसित किया गया है और यह उन शहरी यात्रियों के लिए है जो स्टाइलिश, कार्यात्मक और पर्यावरण के अनुकूल दैनिक आवागमन समाधान की तलाश में हैं।

बैटरी
वही EC-06 में 4 kWh की फिक्स्ड बैटरी लगी है। यह मॉडल 8.9 bhp पावर और 26 Nm टॉर्क जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है।

स्पीड
यामाहा का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 79 किमी प्रति घंटा है, जबकि स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 169 किमी की रेंज देता है। बैटरी पर तीन साल या 30,000 किमी की वारंटी मिलती है।

चार्जिंग
चार्जिंग की बात करें तो इसे घर के सामान्य सॉकेट में प्लग किया जा सकता है। पूरी तरह चार्ज होने में लगभग आठ घंटे लगते हैं।

फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो यामाहा EC-06 में तीन राइडिंग मोड्स मिलते हैं: इको, स्टैंडर्ड और पावर। इसमें रिवर्स मोड भी है। स्कूटर में एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है जो स्पीड, बैटरी लेवल, राइडिंग मोड्स और कनेक्टिविटी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दिखाता है। यह क्लस्टर यामाहा के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा भी देता है।

सस्पेंशन
सस्पेंशन का काम आगे टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और पीछे डुअल शॉक एब्जॉर्बर द्वारा किया जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम में आगे और पीछे दोनों तरफ 200 मिमी डिस्क ब्रेक शामिल हैं, जिन्हें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम (सीबीएस) का सपोर्ट मिलता है।

