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Yamaha YZF-R2 : लॉन्च हुई स्पोर्ट्स बाइक YZF-R2 बाइक, जानें कीमत और इंजन

रफ्तार की दुनिया का बादशाह मानी जाने वाली बाइक यामाहा ने भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक को लॉन्च कर दिया है। स्पोर्ट्स बाइक चाहने वालों के पास अब तक सिर्फ यामाहा आर 15 (Yamaha R15) का विकल्प था। यामाहा ने इस लिस्ट में एक नया नाम जोड़ दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Yamaha YZF-R2 : रफ्तार की दुनिया का बादशाह मानी जाने वाली बाइक यामाहा ने भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक को लॉन्च कर दिया है। स्पोर्ट्स बाइक चाहने वालों के पास अब तक सिर्फ यामाहा आर 15 (Yamaha R15) का विकल्प था। यामाहा ने इस लिस्ट में एक नया नाम जोड़ दिया है। कंपनी ने भारतीय बाजार में यामाहा वाईजेडएफ-आर2 (Yamaha YZF-R2) को लॉन्च किया है और इसके साथ ही ब्रांड की एंट्री 200 सीसी इंजन सेगमेंट में हो गई है। ये कंपनी की R-Series की दूसरी बाइक है।

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कीमत
यामाहा ने नई YZF-R2 को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 2.30 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है। वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 2.53 लाख रुपये एक्स शोरूम है।

डिलीवरी
बाइक की डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी। ये बाइक मल्टीपल कलर ऑप्शन में आएगी।

एग्रेसिव राइडिंग स्टांस
Yamaha YZF-R2 का डिजाइन काफी हद तक आर 15 वी4 (R15 V4) से प्रेरित है। इसमें शार्प, एरोडायनैमिक फेयरिंग, कॉम्पैक्ट प्रोपोर्शन और एग्रेसिव राइडिंग स्टांस मिलता है।

एलईडी डीआरएल्स
बाइक में एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं, जो एलईडी डीआरएल्स के साथ आते हैं। वहीं रियर में कंपनी ने ब्लॉक स्टाइल एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं।

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इसमें 204सीसी का लिक्विड कूल्ड, डीओएचसी, फोन वॉल्व, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 26.5 पीएस की पावर और 19.1 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके साथ बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

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