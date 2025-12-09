योगी सरकार ने यूपी परिवहन निगम के ड्राइवर-कंडक्टरों का बढ़ाया वेतन, आदेश जारी

  1. हिन्दी समाचार
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Minister of State for Transport (Independent Charge) Dayashankar Singh) ने बताया कि नोएडा क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र, सौनोली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज डिपो के संविदा चालकों व परिचालकों को औसतन 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी परिवहन निगम (UP Transport Corporation) ने  संविदा चालकों व परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। इन्हें 14 से सात पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान परिवहन निगम द्वारा एक जनवरी 2026 से किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Minister of State for Transport (Independent Charge) Dayashankar Singh) ने बताया कि नोएडा क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र, सौनोली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज डिपो के संविदा चालकों व परिचालकों को औसतन 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है।

अन्य क्षेत्रों के संविदा चालक/परिचालक के मानदेय सात पैसे प्रति किमी की बढ़ोत्तरी की गई है। योजना में चालकों को दो वर्ष की निरंतर सेवा एवं परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी एवं 66000 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी। ऐसे में चालक के लिए पारिश्रमिक 14687, प्रोत्साहन 4000 यानी कुल करीब 18687 रुपये मिलेंगे। परिचालक को पारिश्रमिक 14418, प्रोत्साहन 4000 मिलेगा।

यूपी की राजधानी लखनऊ में पहले रोजगार महाकुंभ (Employment Mahakumbh) की सफलता के बाद अब दूसरा रोजगार महाकुंभ (Employment Mahakumbh) का आयोजन वाराणसी में हो रहा है । श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ एमकेएस सुंदरम (Dr. MKS Sundaram, Principal Secretary, Labor and Employment Department) ने बताया कि 9 और 10 दिसंबर को  रोजगार महाकुंभ आईटीआई करंदी, वाराणसी के परिसर में आयोजित है। इसमें निजी क्षेत्र की 293 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। रोजगार महाकुंभ में 27385 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए अब तक 21685 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने बताया कि रोजगार महाकुंभ में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरब की कुल 14 विदेशी कंपनियां भी शामिल हो रही हैं। आयोजन में इस्रराइल की कोई कंपनी भाग नहीं ले रही है। प्रमुख सचिव ने बताया कि श्रम मंत्री अनिल राजभर ने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और रोजगार महाकुंभ (Employment Mahakumbh) की तैयारियां परखीं। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

