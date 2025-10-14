  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18 से 30 अक्तूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18 से 30 अक्तूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर दीपावली( Diwali) , भैयादूज (Bhaiya Dooj) और छठ (Chhath) जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर दीपावली( Diwali) , भैयादूज (Bhaiya Dooj) और छठ (Chhath) जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक प्रोत्साहन अवधि घोषित करते हुए अधिकारियों को अधिकतम बस संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पढ़ें :- दिवाली में बस के किराए में भारी लूट, अब तो हवाई चप्पल वाले भी नहीं चढ़ पा रहे हैं बस में : कांग्रेस

दिल्ली से पूर्वांचल तक चलेगी अतिरिक्त बस सेवा

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Minister of State for Transport (Independent Charge) Dayashankar Singh) ने कहा कि पर्वों पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर सहित प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दौरान पूर्वांचल के लाखों लोगों का घर वापसी सफर बिना किसी असुविधा के पूरा हो, यह सरकार की प्राथमिकता है।

सभी निगम बसें शत-प्रतिशत ऑनरोड रहें : परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह

परिवहन मंत्री (Transport Minister) ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अवधि में सभी निगम बसें शत-प्रतिशत ऑनरोड रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में अनफिट बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। बसों की असेम्बली, स्पेयर पार्ट्स और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्रों की व्यवस्था की जाए।

पढ़ें :- जब आप दीपावली की खरीदारी के लिए निकलें, तो स्वदेशी का संकल्प गांठ बांधकर निकलें: सीएम योगी

सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की

प्रोत्साहन अवधि में कार्यरत चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह (Prabhu Narayan Singh, Managing Director of the Transport Corporation) ने बताया कि जो चालक/परिचालक 12 दिन ड्यूटी करते हुए औसतन 300 किमी प्रतिदिन का संचालन करेंगे, उन्हें 400 प्रतिदिन की दर से 4800 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कोई कार्मिक 13 दिन लगातार ड्यूटी करता है और तय मानक पूरा करता है, तो उसे 450 प्रतिदिन की दर से 5850 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य

परिवहन मंत्री (Transport Minister) ने यह भी निर्देश दिया कि प्रोत्साहन अवधि में प्रवर्तन दल लगातार निरीक्षण करें और सभी चालकों-परिचालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाए, ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके।

पढ़ें :- खेल अब केवल एक औपचारिक गतिविधि नहीं है, यह जीवन की आवश्यकता एवं स्वावलंबन का आधार भी: सीएम योगी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18 से 30 अक्तूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18...

प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ऐसी रही मुलाकात

प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ऐसी रही मुलाकात

बृजेश मणि त्रिपाठी की जनसेवा पहल,गरीब बस्तियों में पहुंची स्वच्छ जल की सौगात

बृजेश मणि त्रिपाठी की जनसेवा पहल,गरीब बस्तियों में पहुंची स्वच्छ जल की...

मैं मुर्गी चोर-बकरी चोर हूं, मुझे क्यूं सिक्योरिटी? Y कैटेगरी सुरक्षा लेने से सपा नेता आजम खान का इनकार

मैं मुर्गी चोर-बकरी चोर हूं, मुझे क्यूं सिक्योरिटी? Y कैटेगरी सुरक्षा लेने...

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल...

दिवाली में बस के किराए में भारी लूट, अब तो हवाई चप्पल वाले भी नहीं चढ़ पा रहे हैं बस में : कांग्रेस

दिवाली में बस के किराए में भारी लूट, अब तो हवाई चप्पल...