यूपी में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती को शासन ने दी मंजूरी, लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 45 हजार से अधिक पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसका शासनादेश जारी करने के साथ गाइडलाइन तय कर दी है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) को भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलों से रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर होमगार्ड मुख्यालय के जरिये बोर्ड भेजा जाएगा, जिसके बाद बोर्ड एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। जिसके बाद लिखित परीक्षा होगी। शासन ने भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की है।

प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह (Principal Secretary, Home Guards, Rajesh Kumar Singh) के तरफ से जारी शासनादेश के मुताबिक भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा (Written Examination) का आयोजन होने के बाद जिलावार मेरिट लिस्ट जारी करेगा। तत्पश्चात शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) होगी। इसमें सफल रहने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। इससे पहले जिलों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव में पुरुष और महिला की रिक्तियों की अलग-अलग संख्या स्पष्ट रूप से भेजी जाएगी। साथ ही, आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए रिक्तियों की संख्या तय कर कमांडेंट जनरल को सूचना देनी होगी। डीजी होमगार्ड (DG Home Guard) द्वारा जिलों से रिक्त पदों की सूचना मिलने के बाद उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) को उपलब्ध कराया जाएगा।

ये नहीं होंगे पात्र

आदेश के मुताबिक शारीरिक व मानसिक दोष तथा दिव्यांग व्यक्ति एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। एनरोलमेंट के लिए आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी उस जिले का मूल निवासी हो, जिसकी रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। सार्वजनिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा। किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने और एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में भी एनरोलमेंट नहीं किया जा सकेगा।

गाइडलाइन के अहम बिंदु

– हाईस्कूल या समकक्ष अर्हता होना अनिवार्य।

– एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को एक से तीन अंक दिए जाएंगे।

– आपदा मित्र प्रमाण पत्र वालों को तीन अंक अतिरिक्त मिलेंगे।

– चार पहिया वाहन का लाइसेंस होने पर एक अंक अलग से मिलेगा।

– ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड करेगा।

– दो घंटे की अवधि वाली 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी।

– परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा तय की जाएगी।

– लिखित परीक्षा और अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद जिलावार मेरिट सूची बनेगी।

– होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जाएगी।

ऐसे होंगे शारीरिक मानक

पुरुष अभ्यर्थी

मानक सामान्य, एससी, ओबीसी एसटी

ऊंचाई न्यूनतम 168 सेमी न्यूनतम 160 सेमी

महिला अभ्यर्थी

ऊंचाई न्यूनतम 152 सेमी न्यूनतम 147 सेमी

वजन न्यूनतम 40 किलो न्यूनतम 40 किलो

आवेदन कब होंगे स्टार्ट

शासन द्वारा साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले वर्ष 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट किये जायेंगे। अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से UPPBPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर कर सकेंगे।

कैसे होगा चयन?

इस भर्ती में चयन के लिए अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त कर लेंगे उनको भर्ती के अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

फिजिकल टेस्ट के लिए पात्रता

फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी वहीं महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।। परीक्षा परिणाम जिलेवार जारी होगा।