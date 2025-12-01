यूपी पुलिस में अब नौकरियों की बहार, पीएसी सहित अलग-अलग पदों पर होंगी 22 हजार भर्तियां

लखनऊ। यूपी पुलिस (UP Police) में भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। पुलिस विभाग (Police Department) में विभिन्न पदों पर 22 हजार भर्तियां की जाएंगी। इससे संबंधित विज्ञापन दिसंबर के महीने में जारी किया जाएगा।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow) के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पुलिस विभाग (Police Department) में आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी , आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर एवं घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रचलित दिसंबर माह में किया जाएगा।

अभ्यर्थियों से जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर नजर रखे रहने की अपील की गई है।