योगी सरकार 2017 से 2021 तक के चालान करेगी निरस्त, वाहन मालिकों में खुशी की लहर

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने प्रदेश के निजी और कमर्शियल वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालानों (Pending Traffic Challans) को लेकर चिंता में फंसे लाखों वाहन मालिकों के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

लखनऊ : यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने प्रदेश के निजी और कमर्शियल वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालानों (Pending Traffic Challans) को लेकर चिंता में फंसे लाखों वाहन मालिकों (Vehicle Owners) के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जारी सभी ट्रैफिक चालानों (Traffic Challans)को निरस्त किया जाएगा।

कोर्ट में विचाराधीन चालान भी होंगे निरस्त

इस निर्णय के तहत ऐसे सभी चालान जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया था चाहे वे किसी भी ट्रैफिक उल्लंघन (Traffic Violation) से संबंधित क्यों न हों अब खत्म माने जाएंगे? इतना ही नहीं यह आदेश उन मामलों पर भी लागू होगा जो वर्तमान में न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

परिवहन विभाग को दिए सख्त निर्देश

परिवहन आयुक्त बीएन सिंह (Transport Commissioner BN Singh) ने प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित न्यायालयों से लंबित चालानों की सूची प्राप्त कर पोर्टल से इन्हें हटाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। शासन द्वारा यह आदेश सभी आरटीओ कार्यालयों को भेजा जा चुका है।

वाहन मालिकों में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के वाहन मालिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्षों से लंबित चालानों की वजह से परेशान चालकों के लिए यह राहत भरा कदम माना जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) और परिवहन विभाग (Transport Department) के बीच बढ़ते विवादों को भी यह निर्णय कम कर सकता है।

