आपके खाते में भले ही हो जीरो बैलेंस, फिर भी आप निकाल सकते हैं 10 हजार रुपये, जानिए कैसे ?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के पहले कार्यकाल की पीएम जन धन (PM Jan Dhan) अकाउंट सबसे पॉपुलर स्कीम में से एक थी। इस स्कीम के तहत, अकाउंट होल्डर्स (Account Holders) को न सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, बल्कि ओवरड्राफ्ट लिमिट भी मिलती है। ध्यान देने वाली बात है कि ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। भले ही वह खाली हो। जन धन अकाउंट होल्डर्स (Jan Dhan account holders) के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000 तय की गई है। आइए जानें कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं?

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि जन धन अकाउंट अकाउंट (Jan Dhan Account Account) होल्डर्स की अलग-अलग फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें ज़ीरो-बैलेंस अकाउंट (Zero-balance account) , इंश्योर्ड RuPay डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट ऑप्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह पहल बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बेनिफिशियरीज को दूसरे सरकारी प्रोग्राम से भी जोड़ती है। इसे लगभग 11 साल पहले नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया था।

इसके क्या फायदे हैं?

कोई भी भारतीय नागरिक जो स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है, वह बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) भी खोल सकता है। इस तरह के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। ट्रांज़ैक्शन बैंक ब्रांच, ATM और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के जरिए किए जा सकते हैं। हर महीने सिर्फ चार रुपए निकाले जा सकते हैं। जिनके पास कोई फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वे छोटे अकाउंट खोल सकते हैं। ये 12 महीने के लिए वैलिड होते हैं। अगर पहले साल के अंदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट (Officially Valid Document) का प्रूफ जमा किया जाता है, तो इसे और 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट

अकाउंट होल्डर को एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ RuPay डेबिट कार्ड भी मिलता है। सभी बेनिफिशियरी को 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलना जरूरी है। हालांकि, 28 अगस्त, 2018 से पहले खोले गए अकाउंट में 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा बेनिफिशियरी 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अमाउंट पर आमतौर पर उतने ही दिनों के लिए इंटरेस्ट लगता है, जितने दिनों तक अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है।

जन धन अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) स्कीम जैसी सरकारी स्कीमों के लिए एलिजिबल हैं। बजट से पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (PM Jan Dhan Yojana) के तहत 552 मिलियन बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं।