These things should not be eaten with milk: दूध के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए इन चीजों का सेवन, बिगाड़ सकती है सेहत

These things should not be eaten with milk: दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका सेवन शरीर को तमाम जरुरी पोषण पहुंचाने में मदद करता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीम, फाइबर, आयरन जैसे कई पोषक तत्वमौजूद होते है जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते है साथ ही पाचन को बेहतर रखते है। दूध पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। आयुर्वेद में दूध के साथ कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक बताया गया है।

दूध के साथ कभी भी मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और मछली दोनो में ही प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो पाचन पर असर डालता है। जिससे पेट दर्द, उल्टी, गैस, अपच जैसी कई दिक्कतें होने लगती है।

इसके अलावा दूध के साथ खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। खट्टे फलों में एसिड अधिक होता है जो दूध के साथ मिलकर द्रव का खट्टापन बढ़ा सकता है और पाचन को प्रभावित कर सकता है। इससे पेट से संबंधित दिक्कतें होो सकती है।

इसके अलावा दूध के साथ नमकीन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। दूध और नमक का मिश्रण शरीर में सोडियम और लैक्टोज के बीच असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। यह रक्तचाप को बढ़ा सकता है और हार्ट से संबंधित दिक्कतों को भी बढ़ा सकता है। शरीर में पानी का बैलेंस भी बिगाड़ सकता है। जिससे स्किन में सूजन, खुजली और बालों का झड़ना हो सकता है।

कई लोग दूध में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करते है। आयुर्वेद के अनुसार, दूध और शहद का एक साथ सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। जिससे पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है। साथ ही त्वचा पर मुंहासे, रैशेज और जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। शहद में प्राकृतिक शर्करा और दूध के प्रोटीन का मिलन शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण कर सकता है, जिससे शरीर की आंतरिक उर्जा असंतुलित हो सकती है।

इसके अलावा, यह गैस्ट्रिक समस्याओं को भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि अपच, पेट में भारीपन और ताजगी की कमी। इसके अलावा दूध के साथ आलू का सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है। आलू में स्टार्च की अधिकता होती है, जो दूध के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके शरीर में गैस और पेट की समस्याएं हो सकती है।

जिससे अपच, पेट दर्द और पेट में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती है। आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और दूध के प्रोटीन मिलकर पाचन तंत्र को धीमा कर सकते हैं, जिससे पेट में भारीपन और असुविधा महसूस हो सकती है।