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शादी की मांग लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, WhatsApp चैट की कॉपियां नीचे फेंकी; 10 घंटे बाद उतरी

कुशीनगर के पड़रही चौराहे पर एक युवती शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती का आरोप है कि पड़ोसी गांव के एक युवक ने संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार कर दिया। विरोध जताते हुए वह टावर से मोबाइल चैटिंग और बातचीत से जुड़ी कॉपियां नीचे फेंकती रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना जटहा बाजार थाना क्षेत्र के पड़रही चौराहे की है। युवती को टावर पर चढ़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाने में जुट गई।

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प्रेम संबंध और शादी से इनकार का आरोप

मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवती का आरोप है कि पड़ोसी गांव के एक युवक के साथ उसका प्रेम संबंध था। युवती के मुताबिक, युवक ने उसके साथ संबंध बनाने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई और शादी कराने की मांग पर अड़ गई।

टावर से नीचे फेंकी चैटिंग की कॉपियां

टावर पर मौजूद युवती मोबाइल पर हुई चैटिंग और बातचीत से जुड़े फुटेज की कॉपियां नीचे फेंकती रही। मौके पर मौजूद लोग कागज उठाकर देखने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मी और ग्रामीण युवती को समझाने की कोशिश करते रहे।

 

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घटना के बाद इलाके में हलचल मच गई। पुलिस युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी रही। युवती की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले में पुलिस की कार्रवाई और आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है।

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