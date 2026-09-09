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‘तुम्हारी बेटी को मार डाला है’… औरैया में पत्नी की हत्या के बाद पति ने ससुर को खुद बताया राज

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति सीधे अपने ससुर के पास पहुंचा, उन्हें घर की चाबी थमाई और इस सनसनीखेज घटना की जानकारी दी।

By Sushil Sah 
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औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति सीधे अपने ससुर के पास पहुंचा, उन्हें घर की चाबी थमाई और इस सनसनीखेज घटना की जानकारी दी।

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घरेलू कलह और नशे की लत बनी वजह

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना पट्टी ज्ञानी गांव की है जो बेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आरोपी पति की पहचान प्रमोद कुमार के रूप में हुई है, जो शराबी था। शराब की लत के कारण घर में अक्सर विवाद होता रहता था।

वारदात के बाद ससुर को दी जानकारी

बता दें कि बीते शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को दोपहर करीब तीन बजे आरोपी प्रमोद ने नशे की हालत में अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया और सीधे अपने ससुर के पास खेत में पहुंच गया, जहां उसने घटना की बात को स्वीकारा और उन्हें चाबी सौंप दी। जब परिजन घर पहुंचे और ताला खोला, तो कमरे के अंदर महिला का शव मिला।

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फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रमोद कुमार मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बेला थाना पुलिस ने आज बुधवार 9 सितंबर 2026 को आरोपी को भदौरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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