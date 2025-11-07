  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. 2026 Hero Xtreme 160R : 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू, जानें कीमत और फीचर्स

2026 Hero Xtreme 160R : 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू, जानें कीमत और फीचर्स

हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में एक्सट्रीम 160R का 2026 मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह बाइक शोरूम पहुँचने लगी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

2026 Hero Xtreme 160R : हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में एक्सट्रीम 160R का 2026 मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह बाइक शोरूम पहुँचने लगी है।  स्पाई तस्वीरों के आधार पर,लुक और फीचर्स के मामले में कई अपडेट्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

पढ़ें :- Ducati Multistrada V4 Pikes Peak : लॉन्च हुई डुकाटी की सुपर एडवेंचर बाइक मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक, हाईवे राइड के लिए एकदम परफेक्ट 

राइड मोड्स
एक्सट्रीम 160R के MY26 वर्ज़न को फेसलिफ्ट भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एक नया फ्रंट दिया गया है, जो इसके बड़े वर्ज़न एक्सट्रीम 250R से प्रेरित है। हम एक्सट्रीम 250R वाला नया हेडलाइट डिज़ाइन देख सकते हैं जो एक्सट्रीम 160R को एक मस्कुलर और अपमार्केट लुक देता है। इसमें राइड मोड्स और डुअल-चैनल ABS भी मौजूद है। टायर का साइज़ और फ्यूल टैंक की क्षमता एक जैसी ही लगती है।

इंजन
2026 हीरो एक्सट्रीम 160R में वही 163.2cc सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 16.6 bhp की अधिकतम शक्ति और 14.6 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि USB पोर्ट अभी भी टाइप-A है, जबकि 2026 Xtreme 125R और Glamour X में टाइप-C पोर्ट हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

2026 Hero Xtreme 160R : 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू, जानें कीमत और फीचर्स

2026 Hero Xtreme 160R : 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R लॉन्च से पहले...

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak : लॉन्च हुई डुकाटी की सुपर एडवेंचर बाइक मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक, हाईवे राइड के लिए एकदम परफेक्ट 

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak : लॉन्च हुई डुकाटी की सुपर एडवेंचर...

Numeros n-First : न्यूमेरोस एन-फर्स्ट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लॉन्च , जानिए कीमत और रेंज

Numeros n-First : न्यूमेरोस एन-फर्स्ट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लॉन्च , जानिए कीमत और...

Tata Sierra SUV : टाटा मोटर्स भारत की महिला विश्व कप विजेताओं को देगी नई  सिएरा एसयूवी, विश्व विजेता बेटियों के अदम्य साहस का मनाएगी जश्न

Tata Sierra SUV : टाटा मोटर्स भारत की महिला विश्व कप विजेताओं...

Tata New Sierra : जानें कब लॉन्च होगी टाटा की नई एसयूवी सिएरा , ये है फीचर्स की डिटेल्स

Tata New Sierra : जानें कब लॉन्च होगी टाटा की नई एसयूवी...

lightest helmet :  दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

lightest helmet :  दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट भारत में लॉन्च, जानें...