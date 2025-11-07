2026 Hero Xtreme 160R : 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू, जानें कीमत और फीचर्स

2026 Hero Xtreme 160R : हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में एक्सट्रीम 160R का 2026 मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह बाइक शोरूम पहुँचने लगी है। स्पाई तस्वीरों के आधार पर,लुक और फीचर्स के मामले में कई अपडेट्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

राइड मोड्स

एक्सट्रीम 160R के MY26 वर्ज़न को फेसलिफ्ट भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एक नया फ्रंट दिया गया है, जो इसके बड़े वर्ज़न एक्सट्रीम 250R से प्रेरित है। हम एक्सट्रीम 250R वाला नया हेडलाइट डिज़ाइन देख सकते हैं जो एक्सट्रीम 160R को एक मस्कुलर और अपमार्केट लुक देता है। इसमें राइड मोड्स और डुअल-चैनल ABS भी मौजूद है। टायर का साइज़ और फ्यूल टैंक की क्षमता एक जैसी ही लगती है।

इंजन

2026 हीरो एक्सट्रीम 160R में वही 163.2cc सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 16.6 bhp की अधिकतम शक्ति और 14.6 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि USB पोर्ट अभी भी टाइप-A है, जबकि 2026 Xtreme 125R और Glamour X में टाइप-C पोर्ट हैं।