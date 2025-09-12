  1. हिन्दी समाचार
  3. विधायक निधि पर 10 प्रतिशत मिल रहा कमीशन, तुम कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा…BJP विधायक के बयान की वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के कानुपर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में भाजपा विधायक 10 फीसदी कमीशन की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। हालांकि, पर्दाफाश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

बताया जा रहा है कि, किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी का ये वीडियो है, जो सेवा पखवाड़ा की किसी बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विधायक कह रहे हैं कि, ईमानदारी की बात तो ये है कि हमे तो विधायक निधि का 10 प्रतिशतक कमीशन भी मिल रहा है। कार्यकर्ताओं से कहा कि, तुम लोगों को क्या मिल रहा है, तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कम से कम मानव को ही कमा कर हम ऊपर चले जाएं तो क्या दिक्कत है। वहीं, इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ता तालियां बजाने लगें। अब विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

ये कैसी जीरो टॉलरेंसी नीति
विधायक महेश त्रिवेदी के इस बयान के बाद जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ​​भाजपा विधायक खुलेआम विधायक नीति में 10 प्रतिशत कमीशन की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि, आखिर जब विधायक खुलेआम कश्मीन की बात स्वीकार कर रहे हैं तो सच्चाई तो इससे कहीं अलग ही होगी।

 

