  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. 100 आवारा कुत्तों को ज़हरीले इंजेक्शन देकर मारा, 18000 रुपये में हायर किए थे हत्यारे

100 आवारा कुत्तों को ज़हरीले इंजेक्शन देकर मारा, 18000 रुपये में हायर किए थे हत्यारे

Telangana 100 Dogs Killed : तेलंगाना के एक गांव में कथित तौर पर करीब 100 आवारा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि  पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि नागरकुर्नूल जिले में कथित तौर पर लगभग 100 आवारा कुत्तों को मार दिया गया, जिससे दिसंबर 2025 से राज्य में मरने वालों की संख्या 1,200 हो गई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Telangana 100 Dogs Killed : तेलंगाना के एक गांव में कथित तौर पर करीब 100 आवारा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि  पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि नागरकुर्नूल जिले में कथित तौर पर लगभग 100 आवारा कुत्तों को मार दिया गया, जिससे दिसंबर 2025 से राज्य में मरने वालों की संख्या 1,200 हो गई है।

पढ़ें :- बिना स्नान किए शंकराचार्य ने छोड़ा माघ मेला, जाने से पहले संत बोले- जो कुछ हुआ उसने न्याय और मानवता के प्रति हमारे विश्वास पर प्रश्नचिह्न लगा दिये

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने 28 जनवरी को बताया कि कुत्तों को मारने की इस ताज़ा घटना के सिलसिले में तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें एक गांव के पंचायत अध्यक्ष (सरपंच) का बेटा भी शामिल है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एम प्रीति ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि 10 दिन पहले थिम्मैपल्ली गांव में 18,000 रुपये देकर कुत्ते मारने वालों को हायर करके ज़हरीले इंजेक्शन देकर लगभग 100 आवारा कुत्तों को मार दिया गया और उनके शवों को गांव से दो किलोमीटर दूर दफना दिया गया।

शिकायतकर्ता, जो स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया (NGO) में एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन असिस्टेंट के तौर पर काम करती है, उन्होंने इस भयानक काम के लिए गांव के ‘सरपंच’ और ग्राम पंचायत सचिव पर आरोप लगाया। चरकोंडा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर, सरपंच के बेटे के खिलाफ हत्याओं में कथित संलिप्तता के लिए, साथ ही पंचायत सचिव और एक ग्रामीण के खिलाफ BNS और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि अब तक 12 कुत्तों के शव मिले हैं और आगे की जांच जारी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

100 आवारा कुत्तों को ज़हरीले इंजेक्शन देकर मारा, 18000 रुपये में हायर किए थे हत्यारे

100 आवारा कुत्तों को ज़हरीले इंजेक्शन देकर मारा, 18000 रुपये में हायर...

बिना स्नान किए शंकराचार्य ने छोड़ा माघ मेला, जाने से पहले संत बोले- जो कुछ हुआ उसने न्याय और मानवता के प्रति हमारे विश्वास पर प्रश्नचिह्न लगा दिये

बिना स्नान किए शंकराचार्य ने छोड़ा माघ मेला, जाने से पहले संत...

Baramati Plane Crash : बड़े भाई अजित पवार के निधन से सुप्रिया सुले पर टूटा दुखों का पहाड़, व्हाट्सऐप स्टेटस पर Devastated लिखकर जाहिर किया गहरा सदमा

Baramati Plane Crash : बड़े भाई अजित पवार के निधन से सुप्रिया...

क्रैश लैंडिंग के बाद अजित पवार का विमान हो गया था जलकर खाक, देखें- दुर्घटनास्थल का Video

क्रैश लैंडिंग के बाद अजित पवार का विमान हो गया था जलकर...

Parliament Budget Session Live: आज से संसद के बजट सत्र का शुभारंभ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू

Parliament Budget Session Live: आज से संसद के बजट सत्र का शुभारंभ,...

Video : फफक फफक कर रो पड़े अनिल देशमुख, अजित पवार के निधन से गहरे सदमें में NCP के नेता

Video : फफक फफक कर रो पड़े अनिल देशमुख, अजित पवार के...