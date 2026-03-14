US में 11 भारतीय डलवाते थे नकली डकैतियां, ग्रीनकार्ड पाने के लिए साजिश रचने का आरोप

New Delhi : अमेरिका में 11 भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकों पर वीज़ा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अवैध रूप से रह रहे इन सभी लोगों पर सुविधा दुकानों में नकली हथियारबंद डकैतियां करने की साज़िश रचने का आरोप है। इनमें से एक आरोपी को वापस भारत भेज दिया गया है, जबकि वीज़ा धोखाधड़ी की साज़िश रचने के आरोप में पाँच साल तक की जेल की सज़ा, तीन साल तक निगरानी में रिहाई और $250,000 का जुर्माना हो सकता है।

अमेरिकी संघीय अभियोजकों के अनुसार, जितेंद्र कुमार पटेल (39), महेश कुमार पटेल (36), संजय कुमार पटेल (45), दीपिका बेन पटेल (40), रमेशभाई पटेल (52), अमिताबेन पटेल (43), रोनक कुमार पटेल (28), संगीता बेन पटेल (36), मिंकेश पटेल (42), सोनल पटेल (42) और मितुल पटेल (40) पर वीज़ा धोखाधड़ी की साज़िश रचने का एक आरोप लगा है। इन संदिग्धों पर नकली डकैतियां करवाने का आरोप है। इसका मकसद यह था कि स्टोर के कर्मचारी ग्रीन कार्ड पाने के लिए इमिग्रेशन आवेदनों में झूठा दावा कर सकें कि वे किसी अपराध के शिकार हुए हैं।

ये सभी अमेरिका के अलग-अलग राज्यों, जैसे मैसाचुसेट्स, केंटकी और ओहियो में गैर-कानूनी तौर पर रह रहे थे। न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि मैसाचुसेट्स के वेमाउथ में गैर-कानूनी तौर पर रहने के बाद दीपिका बेन को भारत भेज दिया गया। जितेंद्र कुमार, महेश कुमार, संजय कुमार, अमिता बेन, संगीता बेन और मितुल को मैसाचुसेट्स में गिरफ़्तार किया गया था, और शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को बोस्टन में फ़ेडरल कोर्ट में पहली पेशी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

यू वीज़ा कुछ खास अपराधों के पीड़ितों को दिया जाता है, जिन्होंने मानसिक या शारीरिक शोषण सहा हो और जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों की जांच या मुक़दमे में कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद की हो। U वीज़ा अप्रवासियों को काम करने की अनुमति देता है और 5–10 साल के अंदर ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता भी दिखाता है।

अधिकारियों ने बताया कि इन कथित नकली लूट की घटनाओं के दौरान, “लुटेरा” दुकान के कर्मचारियों या मालिकों को किसी हथियार (बंदूक जैसी चीज़) से डराता था, फिर कैश रजिस्टर से पैसे निकालकर भाग जाता था; इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग दुकान में लगे सर्विलांस वीडियो में कैद हो जाती थी। इसके बाद, दुकान के कर्मचारी या मालिक तब तक पाँच या उससे ज़्यादा मिनट इंतज़ार करते थे, जब तक कि “लुटेरा” वहाँ से भाग न जाए; उसके बाद ही वे पुलिस को फ़ोन करके इस “अपराध” की रिपोर्ट करते थे। आरोप है कि इस साज़िश में शामिल होने के लिए इन “पीड़ितों” में से हर किसी ने रामभाई को पैसे दिए थे। बदले में, रामभाई ने कथित तौर पर दुकान मालिकों को उनकी दुकानों का इस्तेमाल नकली लूट के लिए करने के बदले पैसे दिए थे।

रामभाई, जो “लुटेरा” था, और भागने में मदद करने वाले ड्राइवर पर पहले ही आरोप लगाए जा चुके थे और उन्हें दोषी ठहराया जा चुका था। शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को जिन 11 आरोपियों पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने या तो हर लूट की साज़िश रचने के लिए आयोजक के साथ मिलकर इंतज़ाम किया, या फिर खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य को “पीड़ित” के तौर पर शामिल होने के लिए पैसे दिए। वीज़ा धोखाधड़ी की साज़िश रचने के आरोप में पाँच साल तक की जेल की सज़ा, तीन साल तक निगरानी में रिहाई और $250,000 का जुर्माना हो सकता है।