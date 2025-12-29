ट्रेन हादसे में 13 यात्रियों की मौत 98 घायल, बचाव कार्य में जुटी सेना, एयर एम्बुलेंस से घायलों को भेजा गया अस्पताल

नई दिल्ली। मैक्सिकन नौसेना सचिवालय (Mexican Naval Secretariat) ने बताया कि क्रूज़-कोएत्ज़ाकोआल्कोस मार्ग (Cruz-Coatzacoalcos route) पर इस्तमस ऑफ़ तेहुआंतेपेक रेलवे के इंटरओशनिक कॉरिडोर (Interoceanic Corridor) पर एक ट्रेन दुर्घटना हो गई है। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 98 अन्य घायल हो गए। मैक्सिकन नौसेना द्वारा जारी बयान के अनुसार इस्तमस ऑफ़ तेहुआंतेपेक (Isthmus of Tehuantepec) के इंटरओशनिक कॉरिडोर की देखरेख करती है। दुर्घटना के समय लाइन जेड पर ट्रेन में लगभग 250 यात्री सवार थे। 98 घायलों में से 36 का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। कुल 139 यात्रियों को खतरे से बाहर बताया गया है।

नौसेना ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। नौसेना ने कहा कि दुर्घटना के बाद बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किए गए, जिसमें 360 नौसैनिक कर्मियों, 20 वाहनों, चार ग्राउंड एम्बुलेंस, तीन एयर एम्बुलेंस और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहायता के लिए एक सामरिक ड्रोन तैनात किया गया। अधिकारियों ने कहा कि वे दुर्घटना के कारण का पता लगाने और पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करना जारी रखेंगे। दुर्घटना के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो (Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo) ने नौसेना सचिव और आंतरिक सचिवालय के मानवाधिकार उप सचिव को दुर्घटना स्थल पर जाने और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित परिवारों से मिलने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि घायल यात्रियों का इलाज माटियास रोमेरो और सेलिना क्रूज़ के आईएमएमएस अस्पतालों के साथ-साथ जुचिटान और इक्सटेपेक के आईएमएसएस-वेलबीइंग अस्पतालों में किया जा रहा है। वहां के प्रतिनिधियों को राहत और चिकित्सा प्रयासों में सहायता करने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नौसेना सचिवालय ने मुझे सूचित किया है कि इंटरओशनिक ट्रेन दुर्घटना में, दुर्भाग्य से 13 लोगों की मौत हो गई और 98 घायल हैं, जिनमें से पांच गंभीर रूप से घायल हैं। ओक्साका के गवर्नर और उनकी टीम के समर्थन की सराहना करता हूं। हम अपडेट देना जारी रखेंगे।