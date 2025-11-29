 2025 Ducati Streetfighter V2 : डुकाटी की 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 भारतीय बाजार में लांच,जानें इंजन और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स

2025 Ducati Streetfighter V2 : भारतीय बाजार में डुकाटी ने 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 लॉन्च कर दी है। यह बाइक पहले के मॉडल से हल्की, तेज और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। डुकाटी ने इसे अपनी फेमस Panigale V2 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, जो सुपर बाइक राइडिंग का अनुभव देने के लिए जाना जाता है। नई Streetfighter V2 दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत मानक मॉडल के लिए 17.50 लाख रुपये से शुरू होती है। नई स्ट्रीट फाइटर V2 में डुकाटी ने कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दिए हैं, जो राइडर को बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

इंजन

नई 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 में डुकाटी ने इंजन को बड़ा अपडेट दिया है। अब यह बाइक 890cc V-Twin इंजन से लैस है, जो 120 हॉर्स पावर और 93.3 Nm टॉर्क देता है।

वजन

वहीं इंजन के वजन की बात करें तो पुराने 955cc इंजन की तुलना में नया इंजन काफी हल्का है, जिसका वजन केवल 54.4 किलोग्राम है। हल्के इंजन के कारण बाइक का पावर-टू-वेट रेशियो बेहतर हुआ है, जिससे तेज़ एक्सीलेरेशन और स्मूथ राइडिंग का अनुभव मिलता है।

ट्रैक प्रेमियों के लिए डुकाटी एक वैकल्पिक रेसिंग एग्जॉस्ट सिस्टम भी उपलब्ध कराती है, जो मोटरसाइकिल से 4.5 किलोग्राम वजन कम करते हुए 126 बीएचपी तक आउटपुट बढ़ा देती है।