  2025 Ducati Streetfighter V2 : डुकाटी की 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 भारतीय बाजार में लांच,जानें इंजन और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स

 2025 Ducati Streetfighter V2 : डुकाटी की 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 भारतीय बाजार में लांच,जानें इंजन और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स

भारतीय बाजार में डुकाटी ने 2025 स्ट्रीट फाइटर V2  लॉन्च कर दी है। यह बाइक पहले के मॉडल से हल्की, तेज और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है।

अनूप कुमार 
Updated Date

