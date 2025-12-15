  1. हिन्दी समाचार
  3. 2025 Mini Cooper S Convertible : 2025 मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल लॉन्च , जानें कीमत और इंजन फीचर्स

मिनी ने 2025 कूपर एस कन्वर्टिबल को भारत में लॉन्च किया है। वहीं कीमत की बात करें तो इस लेटेस्ट मॉडल को 58.50 लाख रुपये (Ex-showroom) की कीमत पर पेश किया गया है।

By अनूप कुमार 
2025 Mini Cooper S Convertible :  मिनी ने 2025 कूपर एस कन्वर्टिबल को भारत में लॉन्च किया है। वहीं कीमत की बात करें तो इस लेटेस्ट मॉडल को 58.50 लाख रुपये (Ex-showroom) की कीमत पर पेश किया गया है। ओपन-टॉप हैचबैक पूरी तरह से निर्मित यूनिट के रूप में उपलब्ध है और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। डिलीवरी तुरंत शुरू हो रही है।

पेंट शेड्स
खरीदार चार पेंट शेड्स में से चुन सकते हैं: ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, चिली रेड, सनी साइड येलो और ओशन वेव ग्रीन, जिन्हें ब्लैक या व्हाइट मिरर कैप के साथ जोड़ा जा सकता है।

इलेक्ट्रिक फैब्रिक रूफ
इस कन्वर्टिबल की एक प्रमुख विशेषता इसकी इलेक्ट्रिक फैब्रिक रूफ है। यह 18 सेकंड में खुलती है और 15 सेकंड में बंद हो जाती है, और इसे 30 किमी प्रति घंटे तक की गति पर संचालित किया जा सकता है।

इंजन
वहीं पावर की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर का चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 201 बीएचपी की शक्ति और 300 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। यह इंजन
7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है और पावर को आगे के पहियों तक पहुंचाता है।

एम्बिएंट लाइटिंग
कार में हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जर और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। ड्राइवर की सीट में एक्टिव मसाज फंक्शन है, जबकि इंटीरियर में स्पोर्टी वेस्किन ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है।

