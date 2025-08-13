2026 Kawasaki KLX230 : 2026 कावासाकी KLX230 भारत में लॉन्च, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल की कीमत में हुई भारी कटौती

2026 Kawasaki KLX230 : कावासाकी ने भारत में ऑफ-रोड मोटरसाइकिल 2026 KLX 230 को भारी कीमत में कटौती के साथ लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 1.99 लाख रुपये है। 2026 कावासाकी KLX230 के सस्पेंशन सिस्टम में बदलाव किया है। इसमें पहले वाले ड्यूल-चैनल ABS सेटअप की जगह सिंगल-चैनल ABS सिस्टम लगाया गया है।

आकर्षक रंग

वहीं रंगों की बात करें तो बाइक को नए डिकल्स और 2 अलग-अलग रंगों- आकर्षक लाइम ग्रीन और साधारण बैटल ग्रे में पेश किया गया है।

इंजन

2026 कावासाकी KLX230 में 233 सीसी, एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है जो 19 हॉर्सपावर और 19 एनएम टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन छह-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। इस मोटरसाइकिल की एक बड़ी खासियत इसका बेहद हल्का वज़न है, जो सिर्फ़ 139 किलोग्राम है। यह इसे ऑफ-रोडिंग के लिए बेहद फुर्तीला और चुस्त बनाता है।

फीचर्स

वहीं फीचर्स की बात करें तो, KLX 230 में एक एलईडी हेडलैंप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला एक छोटा एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इसकी डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है और भारत भर में कावासाकी डीलरशिप पर इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।