2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन  

कावासाकी ने वर्सेस-एक्स 300 को 2026 के लिए अपडेट किया है। व​हीं कीमत की बात करें तो इस एडवेंचर-टूरर को 3.49 लाख रुपये (ex-showroom) की कीमत पर लॉन्च किया है। अपडेट के साथ, कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालाँकि, अब यह एक नए रंग विकल्प के साथ उपलब्ध है। सीबीयू के रूप में उपलब्ध, कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन एडवेंचर टूरर कारों में से एक है।

इंजन

इंजन की बात करें तो, केटीएम 390 एडवेंचर को टक्कर देने वाली इस कार में 296 सीसी का पैरेलल द्विन इंजन लगा है जो 39 एचपी और 26 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है।

ट्यूब-टाइप टायर

कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 एक बैकबोन स्टील फ्रेम पर आधारित है और इसमें 19-17 इंच के स्पोक व्हील्स और ट्यूब-टाइप टायर लगे हैं।

टेलीस्कोपिक फोर्क

सस्पेंशन की ज़िम्मेदारी आगे की तरफ़ 130 मिमी ट्रेवल वाला 41 मिमी टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ 148 मिमी ट्रेवल वाला यूनी-ट्रैक मोनोशॉक है। इसके अलावा, दोनों तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक स्थिर ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं।

फीचर

फीचर की बात करें तो 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 में डुअल-चैनल ABS दिया गया है।

