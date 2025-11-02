  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. 2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन  

2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन  

कावासाकी ने वर्सेस-एक्स 300 को 2026 के लिए अपडेट किया है।  व​हीं कीमत की बात करें तो इस एडवेंचर-टूरर को 3.49 लाख रुपये (ex-showroom) की कीमत पर लॉन्च किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date
2026 Kawasaki Versys-X 300 : कावासाकी ने वर्सेस-एक्स 300 को 2026 के लिए अपडेट किया है।  व​हीं कीमत की बात करें तो इस एडवेंचर-टूरर को 3.49 लाख रुपये (ex-showroom) की कीमत पर लॉन्च किया है। अपडेट के साथ, कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालाँकि, अब यह एक नए रंग विकल्प के साथ उपलब्ध है। सीबीयू के रूप में उपलब्ध, कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन एडवेंचर टूरर कारों में से एक है।

पढ़ें :- M&M October SUV Sales : महिंद्रा ऑटो की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड , अक्टूबर में 26% की मजबूत वृद्धि

इंजन
इंजन की बात करें तो, केटीएम 390 एडवेंचर को टक्कर देने वाली इस कार में 296 सीसी का पैरेलल द्विन इंजन लगा है जो 39 एचपी और 26 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है।

ट्यूब-टाइप टायर
कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 एक बैकबोन स्टील फ्रेम पर आधारित है और इसमें 19-17 इंच के स्पोक व्हील्स और ट्यूब-टाइप टायर लगे हैं।

टेलीस्कोपिक फोर्क
सस्पेंशन की ज़िम्मेदारी आगे की तरफ़ 130 मिमी ट्रेवल वाला 41 मिमी टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ 148 मिमी ट्रेवल वाला यूनी-ट्रैक मोनोशॉक है। इसके अलावा, दोनों तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक स्थिर ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं।

फीचर
फीचर की बात करें तो 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 में डुअल-चैनल ABS दिया गया है।
 

रंग
नए अपडेट के साथ, कावासाकी ने वर्सेस-एक्स 300 के लिए एक नया रंग थीम जोड़ा है और यह एक नए कैंडी लाइम ग्रीन/मेटैलिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक रंग विकल्प में उपलब्ध होगा, जो पहले से उपलब्ध मेटालिक ओशन ब्लू/पर्ल रोबोटिक व्हाइट शेड में शामिल होगा।

पढ़ें :- Hyundai Venue N Line :  हुंडई वेन्यू एन लाइन का अनावरण , जानें इंजन और वेरिएंट , बुकिंग
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन  

2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च...

M&M October SUV Sales : महिंद्रा ऑटो की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड , अक्टूबर में 26% की मजबूत वृद्धि

M&M October SUV Sales : महिंद्रा ऑटो की बिक्री ने बनाया नया...

Hyundai Venue N Line :  हुंडई वेन्यू एन लाइन का अनावरण , जानें इंजन और वेरिएंट , बुकिंग

Hyundai Venue N Line :  हुंडई वेन्यू एन लाइन का अनावरण ,...

Mahindra BE 6 Pack One : महिंद्रा बीई 6 बेस पैक वन वेरिएंट शोरूम तक पहुँच गई,जानें रेंज और कीमत

Mahindra BE 6 Pack One : महिंद्रा बीई 6 बेस पैक वन...

Suzuki Vision E-Sky :  सुजुकी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार विज़न ई-स्काई , जानें  कब होगी लॉन्च ?

Suzuki Vision E-Sky :  सुजुकी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार विज़न ई-स्काई...

Ducati Panigale V2 : डुकाटी की नई पैनिगेल V2 भारत में हुई लॉन्च , जानें कीमत और खासियत

Ducati Panigale V2 : डुकाटी की नई पैनिगेल V2 भारत में हुई...