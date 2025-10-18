2026 Kawasaki Z900 : कावासाकी कंपनी ने लॉन्च की नई बाइक , जानें दमदार इंजन  और परफॉर्मेंस

2026 Kawasaki Z900 : कावासाकी ने भारत में अपनी नई 2026 कावासाकी Z900 बाइक लॉन्च कर दी है। कीमत की बात करें तो बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है। वहीं कलर ऑप्शन में इस बाइक में अब आपको दो नए कलर ऑप्शन मिलेंगे; मेटैलिक मैट ग्रेफीन स्टील ग्रे और कैंडी लाइम ग्रीन। कुछ ही महीने पहले कावासाकी ने नया 2025 Z900 लॉन्च किया था, जिसमें लुक्स, फीचर्स और इक्विपमेंट में अच्छे खासे बदलाव किए गए थे।

इसमें 948cc का लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजन दिया है, जो 125hp की पावर और 98.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो पिछले साल के मॉडल की तुलना में मामूली रूप से ज़्यादा है।

इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल, बाईडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, कई पावर मोड, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं।