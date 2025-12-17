2026 MG Hector Facelift : 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट लॉन्च , जानें फीचर्स और बदलाव

  1. हिन्दी समाचार
एमजी मोटर इंडिया ने आज भारतीय बाजार में नई 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

By अनूप कुमार 
पढ़ें :- Tata Motors ने विश्व विजेता महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एसयूवी उपहार में दी , पूरा किया वादा

कॉन्फ़िगरेशन
6 और 7 सीटों वाले दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध अपडेटेड एमजी हेक्टर प्लस की कीमत भी घोषित कर दी गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 17.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

कीमत
फिलहाल, कंपनी ने केवल पेट्रोल वेरिएंट की कीमतें घोषित की हैं, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमतें 2026 में घोषित की जाएंगी। इच्छुक ग्राहक एसयूवी को ऑनलाइन या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं।

डिलीवरी और मुकाबला
डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। यह सेगमेंट में टाटा हैरियर, सफारी, जीप कंपास, महिंद्रा XUV700, हुंडई अल्काजार और अन्य प्रतिद्वंद्वी वाहनों को टक्कर देगी।

इंजन विकल्प
यांत्रिक रूप से, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह पहले की तरह ही दो इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है एक 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो पेट्रोल इंजन जो 143hp और 250Nm की शक्ति प्रदान करता है, और यह 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT के साथ आता है। दूसरा इंजन फिएट से लिया गया 2.0-लीटर टर्बो डीजल है जो 170hp और 350Nm की शक्ति प्रदान करता है, और यह केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

पढ़ें :- 2025 Mini Cooper S Convertible : 2025 मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल लॉन्च , जानें कीमत और इंजन फीचर्स

वारंटी
MG अपने विशिष्ट MG SHIELD स्वामित्व कार्यक्रम को भी मानक के रूप में पेश करता है, जिसमें 3+3+3 पैकेज शामिल है, जिसमें तीन साल की असीमित किलोमीटर वारंटी, तीन साल की रोडसाइड सहायता और तीन श्रम-मुक्त आवधिक सर्विस

