यूपी की योगी सरकार ने 23 एडिशनल एसपी का किया तबादला, देखें- किसे, कहां मिली तैनाती?

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने रविवार को 23 एडिशनल एसपी (23 Additional SP) का तबादला कर दिया है। अफसरों के तबादले की सूची में बीएस वी कुमार को उपसेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में तैनाती दी गई है। सच्चिनानंद को अपर पुलिस अधीक्षक एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ में तैनाती दी गई है।

इसी तरह डॉ. संजय कुमार को उपसेनानायक, 27वीं वाहिनी, पीएसी, सीतापुर में तैनात किया गया है। सुबोध गौतम को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), हरदोई में तैनात किया गया है। नृपेंद्र को अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी बनाया गया है। निवेश कटियार को अपर पुलिस अधीक्षक, यूपी 112 में तैनाती दी गई है। दिनेश कुमार पुरी को अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), गोरखपुर में तैनात किया गया है।

संतोष कुमार द्वितीय अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक में तैनात थे। उनका स्थानांतरण कर उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर भेजा गया था पर उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है। सीताराम को अपर पुलिस अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ में तैनात किया गया है।

सिद्धार्थ वर्मा को कुशीनगर में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है। सुमित शुक्ला को अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में शामली में तैनात किया गया है। ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद को अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) गोरखपुर में तैनाती दी गई है। अशोक कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) बहराइच भेजा गया है। राजकुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू लखनऊ में भेजा गया है। इसी तरह संतोष कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) गोरखपुर में तैनात किया गया है।

जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक सीआईडी, लखनऊ नियुक्त किया गया है। रामानंद कुशवाहा को अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस बनाया गया है। जितेंद्र कुमार प्रथम को अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नियुक्त किया गया है। चिरंजीव मुखर्जी को अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के पद पर तैनात किया गया है।

श्वेताभ पांडेय को अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) एटा के पद पर तैनाती दी गई है। आलोक कुमार जायसवाल को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के पद पर नियुक्ति दी गई है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), सहारनपुर भेजा गया है। इसी तरह डॉ. राकेश कुमार मिश्र को अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) गाजीपुर में तैनात किया गया है।