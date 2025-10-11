200MP+50MP के 3 कैमरा के साथ आ रहा Xiaomi का नया फोन! कई डिटेल्स आयी सामने

Xiaomi 17 Ultra camera details: शाओमी ने हाल में अपनी Xiaomi 17 सीरीज को चीन में पेश किया था। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन- Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max उतारे गए थे। जिसके बाद ब्रांड Xiaomi 17 सीरीज का विस्तार करते हुए एक नया फोन लाने जा रहा है। अपकमिंग डिवाइस Xiaomi 17 Ultra हो सकता है। जिसके कैमरा सैटअप से जुड़ी कई अहम डिटेल्स सामने आ चुकी हैं।

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने माइक्रो ब्लॉग्गिंग साइट वीबो पर अपकमिंग Xiaomi 17 Ultra वैरियंट के कैमरे को लेकर कुछ डिटेल्स शेयर की है। टिपस्टर ने दावा किया है कि Xiaomi 17 Ultra में क्वाड रियर कैमरा सेटअप हो सकता है जो अल्ट्रा हाई डायनेमिक रेंज (HDR) सपोर्ट करेगा। इसके अलावा, 200MP पेरिस्कोप कैमरा नई ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के साथ मिलने की संभावना है। जिससे बेहतर जूम और डिटेल्ड फोटोग्राफी की जा सकेगी।

लीक की मानें तो Xiaomi 17 Ultra फोन दो वर्जन आ सकते हैं, लेकिन दोनों में कैमरा सेंसर और लेंस कॉन्फिग्रेशन समान रह सकते हैं। लेकिन, टॉप वर्जन में कुछ एक्सक्लूसिव फोटोग्राफी फीचर्स और सॉफ्टवेयर एन्हांसमेंट्स दिए जाने की संभावना है। डिवाइस में OmniVision OV50X 50MP प्राइमरी कैमरा, Samsung JN5 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, Samsung JN5 50MP टेलीफोटो लेंस और 200MP Samsung HPE पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा लेंस हो सकता है। Xiaomi 17 Ultra में सेल्फी के लिए 50MP OmniVision OV50M फ्रंट कैमरा हो सकता है।