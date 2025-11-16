यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को मिली नियुक्ति, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

लखनऊ। यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। नियुक्ति पाने वाले उपाधीक्षकों में बसंत सिंह, संकल्प दीप कुशवाहा, प्रतिज्ञा सिंह, नारायण दत्त मिश्रा, मयंक मिश्रा, शशि प्रकाश मिश्रा, ऋतिक कपूर, हरेकृष्ण शर्मा, अभिमन्यु त्रिपाठी, पीयूष कुमार पांडेय, क्रिश राजपूत, गायत्री यादव को तैनाती दी गई है।

इसी तरह, मनोज कुमार गंगवार, सुधीर सिंह, जयंत यादव, रोहिनी यादव, प्रभा पटेल, आकृति पटेल, अभय कुमार वर्मा, अभिषेक कुमार, अनुभव राजर्षि, आकांक्षा गौतम, शुभम वर्मा, अमित कुमार, देशराज सिंह, दीपशिखा, कुलदीप सिंह यादव, अरुण पाराशर, अवनीश कुमार सिंह, शशांक श्रीवास्तव, गौरव उपाध्याय, अपूर्वा पांडेय, अपूर्व पांडेय और विनी सिंह हैं।