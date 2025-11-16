  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को मिली नियुक्ति, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को मिली नियुक्ति, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। नियुक्ति पाने वाले उपाधीक्षकों में बसंत सिंह, संकल्प दीप कुशवाहा, प्रतिज्ञा सिंह, नारायण दत्त मिश्रा, मयंक मिश्रा, शशि प्रकाश मिश्रा, ऋतिक कपूर, हरेकृष्ण शर्मा, अभिमन्यु त्रिपाठी, पीयूष कुमार पांडेय, क्रिश राजपूत, गायत्री यादव को तैनाती दी गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। नियुक्ति पाने वाले उपाधीक्षकों में बसंत सिंह, संकल्प दीप कुशवाहा, प्रतिज्ञा सिंह, नारायण दत्त मिश्रा, मयंक मिश्रा, शशि प्रकाश मिश्रा, ऋतिक कपूर, हरेकृष्ण शर्मा, अभिमन्यु त्रिपाठी, पीयूष कुमार पांडेय, क्रिश राजपूत, गायत्री यादव को तैनाती दी गई है।

पढ़ें :- बिहार के नए मुख्यमंत्री इस दिन लेंगे शपथ, कल CM नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा

इसी तरह, मनोज कुमार गंगवार, सुधीर सिंह, जयंत यादव, रोहिनी यादव, प्रभा पटेल, आकृति पटेल, अभय कुमार वर्मा, अभिषेक कुमार, अनुभव राजर्षि, आकांक्षा गौतम, शुभम वर्मा, अमित कुमार, देशराज सिंह, दीपशिखा, कुलदीप सिंह यादव, अरुण पाराशर, अवनीश कुमार सिंह, शशांक श्रीवास्तव, गौरव उपाध्याय, अपूर्वा पांडेय, अपूर्व पांडेय और विनी सिंह हैं।

पढ़ें :- सोनभद्र में खनन हादसे का CM योगी ने लिया संज्ञान, 2 की मौत, कई मजदूर मलबे में दबे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को मिली नियुक्ति, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

यूपी में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 34 उपाधीक्षकों को मिली नियुक्ति,...

Video Viral : रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट के साथ युवक ने की अश्लील हरकत, पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार

Video Viral : रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट के साथ युवक ने की अश्लील...

VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने जबरन धर्मांतरण कर करवा दिया खतना

VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने...

संतकबीर नगर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने खराब भोजन-पानी को लेकर किया प्रदर्शन, अधिकारियों के आश्वासन पर किया समाप्त

संतकबीर नगर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने खराब भोजन-पानी को...

पंडित धीरेंद्र कृष्ण की 'सनातन पदयात्रा' का भव्य समापन आज, जानिए उनके प्रमुख संकल्प और देखिए मथुरा की झलक

पंडित धीरेंद्र कृष्ण की 'सनातन पदयात्रा' का भव्य समापन आज, जानिए उनके...

रमीज नेमत की पढ़ें क्राइम कुंडली, जिसकी वजह से लालू यादव परिवार में छिड़ा है महासंग्राम

रमीज नेमत की पढ़ें क्राइम कुंडली, जिसकी वजह से लालू यादव परिवार...