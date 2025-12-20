  1. हिन्दी समाचार
  3. ट्रंप के शाही क्रिसमस डिनर में दिखा 49 साल की कुंवारी भारतीय बेटी का जलवा , चमचमाती ड्रेस में छाईं मल्लिका

अमेरिकन प्रेसिडेंट  डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में शाही क्रिसमस डिनर रखा जहां कई  हस्तियाँ शामिल हुई। जिनमें से एक भारत की बेटी मल्लिका शेरावत भी हैं। चमचमाती ड्रेस पहनकर उन्होंने विदेशियों के सामने भारत के ठाठ दिखाए। तस्वीरों में 49 साल की हसीना बहुत खुश दिख रही हैं। फिरंगियों के बीच में 49 की उम्र में भी कुंवारी मल्लिका चमचमाती ड्रेस पहनकर पहुचीं। कभी उन्होंने बाल लहराए तो कभी बैक टू बैक पोज देने लगीं। तभी अब हसीना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कई लोग मल्लिका को देख खुश हुए तो कुछ ने सवाल किया कि उनको इस डिनर का इंवाइट क्यों आया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लग्जरी फैशन हाउस की पहनी है ड्रेस

मल्लिका के पास दौलत की कोई कमी नहीं है और रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना की नेटवर्थ करोड़ों में हैं। ऐसे में वो अपने कपड़ों से ठाठ दिखाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। हर बार हसीना बड़े और महंगे आउट फिट में दिखती हैं। इस फोटो में मल्लिका इटेलियन लग्जरी फैशन हाउस missoni की ड्रेस पहनी नजर आईं। सज- धजकर मल्लिका ने कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया कि भारतीय हसीनाओं का स्टाइल कितना दमदार है।

ओम्ब्रे इफेक्ट दिखा बेहद स्टनिंग

बोरिंग फेलयर्ड वाले गाउन की जगह मल्लिका ने बॉडी हग ड्रेस चुनी जिसपर ओम्ब्रे इफेक्ट दिया गया है। ओम्ब्रे इफेक्ट का मतबल हसीना के कपड़ों पर दिख रहे अलग-अलग कलर शेड से है। ऑफ-व्हाइट से ब्लश पिंक और फिर डीप रोज टोन लुक को सॉफ्ट और ग्रेसफुल बनाती नजर आई। इस इफेक्ट से सिंपल से सिंपल अटायर भी जानदार बन जाते हैं।

सितारों वाला काम दिखा अट्रैक्टिव

आउटफिट की कलर शेड को और भी सुंदर बनाने के लिए इस पर सितारों वाला काम किया गया है, जिससे मल्लिका का लुक इवनिंग रेडी बना। साथ में आउटफिट का स्लीवलेस डिजाइन भी उनकी कॉलर बोन और शोल्डर को हाइलाइट करता दिखा। जबकि वी नेकलाइन लुक में ग्लैमर ऐड कर रही है। ड्रेस का डिजाइन भारत की बेटी की लंबाई को भी ज्यादा दिखा रहा है।

फिर जैकेट पहनकर मारा स्टाइल

अपने स्टाइलिश लुक में कई एलिमेंट ऐड करना मल्लिका की पुरानी आदत है इसलिए इस बार भी उन्होंने ड्रेस के ऊपर पिंक कलर का फर वाली जैकेट पहनी है। पिंक कलर होने की वजह से जैकेट ड्रेस के साथ परफेक्टली ट्यून कर रही है। जैकेट पर दिए गए फर लुक को सॉफ्ट और एलिगेंट बनाते दिखे। साथ में इसकी लेंथ भी शॉर्ट रखी गई है जिससे लुक लेटेस्ट और मॉर्डन बना।

