  3. 6, 6, 6, 6, 6, 4 एक ओवर में 66 से 100 रन तक पहुंचे हार्दिक पांड्या, वनडे टीम के ऐलान से पहले 92 गेंदों में ठोके 133 रन

Hardik Pandya VHT Century: आज न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के ऐलान की संभावना है। जिसमें फैंस की नजर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे बड़े चेहरों पर होगी। इस बीच, भारतीय टीम के स्टार ऑल राउंडर पांड्या ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में धमाकेदार शतक जड़ा है। इस दौरान उन्होंने एक ओवर में 34 रन ठोक दिये। उनके आक्रामक रवैये की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है।

पढ़ें :- India's ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित; गिल और सिराज की वापसी, पंत को मौका

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी में विदर्भ के खिलाफ बड़ोदा की टीम ने पहली पारी में 9 विके खोकर 293 रन बनाए हैं। इस पारी में हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 92 गेंदों में 133 गेंदों की विस्फोटक पारी खेली। इस शतकीय पारी में पांड्या के बल्ले से 11 छक्के और 8 चौके निकले। वहीं, स्टार ऑल राउंडर की बल्लेबाजी का सबसे चर्चित पल 39वां ओवर रहा। जिसमें उन्होंने लगातार 5 छक्के और एक चौके की मदद से 34 रन बटोरे। इसकी साथ ही उनका शतक भी पूरा हुआ। ये ओवर विदर्भ के लिए स्पिनर पार्थ रेखाड़े लेकर आए थे।

39 वें ओवर से पहले पांड्या 62 गेंदों में 66 रन बनाकर खेल रहे थे। जिसके बाद 2 मिनट में बड़ौदा टीम का स्कोर 182/7 रनों से 216/7 पहुंच गया। बता दें कि हार्दिक पांड्या उस वक्त क्रीज पर बल्लेबाज करने उतरे थे, जब उनकी स्टेट टीम ने 19.1 ओवर में 71 रनों पर 5 विकेट खो दिये। इसके बाद उन्होंने परिस्थितियों को समझा और विरोधी टीम के गेंदबाजों पार्ट कहर बनकर टूट पड़े। उनकी पारी के बदौलत बड़ोदा की टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी।

