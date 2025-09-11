  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. राहुल गांधी से 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, बोले-नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट दिया, सरकार नहीं सुनेगी तो यहां भी सड़क पर उतरेंगे

राहुल गांधी से 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, बोले-नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट दिया, सरकार नहीं सुनेगी तो यहां भी सड़क पर उतरेंगे

Raebareli News: यूपी सरकार की नीतियों से परेशान 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को रायबरेली दौरे के आखिरी दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  से मुलाकात की। इस बीच 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने NTPC गेस्ट हाउस में उनसे भेंट की और आपनी समस्याएं बतायीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Raebareli News: यूपी सरकार की नीतियों से परेशान 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को रायबरेली दौरे के आखिरी दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  से मुलाकात की। इस बीच 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने NTPC गेस्ट हाउस में उनसे भेंट की और आपनी समस्याएं बतायीं। अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट दिया, सरकार नहीं सुनेगी तो यहां भी सड़क पर उतरेंगे।

पढ़ें :- स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचारी और मुकेश का करीबी 'स्टोरकीपर' अफसरों पर है भारी, दयाशंकर सिंह से लेकर केतकी सिंह ने की है शिकायत

वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे को भी सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में उछाला

रायबरेली के ऊंचाहार में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  दिशा की बैठक में पहुंचे। अपने दौरे में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे को भी सांसद ने रायबरेली में उछाला है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को आने वाले दिनों में कई चरणों में लोगों के सामने रखा जाएगा। लोगों को सच्चाई मालूम चलेगी।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सभी आरोपों का रायबरेली पुलिस ने किया खंडन

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के रायबरेली दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में कार्यकर्ताओं के विरोध और पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह (Uttar Pradesh minister Dinesh Pratap Singh) ने रायबरेली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर सभी आरोपों का खंडन किया है। दूसरी ओर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने भी बीजेपी मंत्री और उनके समर्थकों पर हमले का आरोप लगाते हुए हरचंदपुर थाने में तहरीर दी है। इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पढ़ें :- गोरखपुर में सीएम योगी, बोले -कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना सनातन धर्म का है पहला संस्कार

बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने दिया जवाब

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के खिलाफ नारेबाजी की और बैनर लगाए, जिनमें लिखा था कि मोदी जी की मां का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जवाब में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि बीजेपी उनकी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ (Voter Adhikar Yatra) से परेशान है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से बिना वीजा भारत में रह रही थी युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से...

Delhi AIIMS: सुसाइड को रोकने के लिए एम्स ने उठाया बड़ा कदम , Launch किया स्पेशल App

Delhi AIIMS: सुसाइड को रोकने के लिए एम्स ने उठाया बड़ा कदम...

निक्की हत्याकांड पति सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट में रखा तथ्य जमानत मिलने पर गवाहों को करेंगे प्रभावित

निक्की हत्याकांड पति सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट में...

राहुल गांधी से 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, बोले-नेपाल में युवाओं ने तख्ता पलट दिया, सरकार नहीं सुनेगी तो यहां भी सड़क पर उतरेंगे

राहुल गांधी से 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, बोले-नेपाल में युवाओं...

कानपुर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की बच्ची के साथ गैंगरेप

कानपुर में खेलने की उम्र में नाबालिगों ने किया छह वर्षीय की...

गोरखपुर में सीएम योगी, बोले -कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना सनातन धर्म का है पहला संस्कार

गोरखपुर में सीएम योगी, बोले -कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट...