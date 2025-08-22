7.4 Earthquake in Drake Passage: दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच ड्रेक पैसेज में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप, सुनामी का खतरा नहीं

Drake Passage 7.4 Earthquake: दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच ड्रेक पैसेज में गुरुवार को ड्रेक पैसेज में 7.5 की संशोधित तीव्रता वाला एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच का सुदूर क्षेत्र हिल गया। हालांकि, इस जोरदार भूकंप के बाद भी सुनामी को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गयी है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने चिली के तटीय क्षेत्रों के लिए अपनी संक्षिप्त चेतावनी के बाद कहा कि दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच ड्रेक पैसेज में गुरुवार को आए 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने भूकंप की तीव्रता, जो पहले 8 बताई गई थी, घटाकर 11 किमी (7 मील) की गहराई पर आने की बात कही।
यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप अर्जेंटीना के उशुआइया शहर से 700 किलोमीटर (435 मील) दक्षिण-पूर्व में आया, जिसकी आबादी लगभग 57,000 है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के एक्स पोस्ट के अनुसार, 7.4 तीव्रता का भूकंप सुबह 07:46 बजे (भारतीय समयानुसार) 36 किलोमीटर की गहराई पर आया। एनसीएस ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय भूकंप माप: 7.4, दिनांक: 22/08/2025 07:46:22 IST, अक्षांश: 60.26 दक्षिण, देशांतर: 61.85 पश्चिम, गहराई: 36 किलोमीटर, स्थान: ड्रेक पैसेज”।
EQ of M: 7.4, On: 22/08/2025 07:46:22 IST, Lat: 60.26 S, Long: 61.85 W, Depth: 36 Km, Location: Drake Passage.
