US में 104 साल की बुजुर्ग महिला ने मांगी ऐसी बर्थडे विश, उसे भेजना पड़ गया जेल!

US Strange birthday wish of a 104 year old lady: दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में एक अनोखी घटना सामने आयी है। यहां पर एक 104 साल की बुजुर्ग महिला की बर्थडे विश कारण उसे जेल यात्रा करानी पड़ी। जबकि, उस महिला ने न तो कोई अपराध किया था और न ही किसी कानून का उल्लंघन किया था। दरअसल, बुजुर्ग महिला जेल को अंदर से देखना चाहती थी, इसलिए उनके जेल यात्रा के इंतजाम किए गए।

न्यूयॉर्क प्रांत के रोचेस्टर के46 किमी दक्षिण में गेनेसियो की लिविंग्स्टन काउंटी के शेरिफ ऑफिस की फेसबुक पोस्ट वायरल हुई हुई। 10 फरवरी की इस पोस्ट में कुछ तस्वीरों के साथ लिखा है- “हमारी नई दोस्त, लोरेटा, आज अपने 104वें जन्मदिन की इच्छा पूरी करवाने के लिए शेरिफ के कार्यालय आई थी! उसने 8 फरवरी को अपना 104वां जन्मदिन मनाया। एवन नर्सिंग होम में रहने वाली लोरेटा से पूछा गया कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है और उसका जवाब था कि वह “हमारी जेल के अंदर देखना चाहती है” क्योंकि वह पहले कभी जेल नहीं गई थी। उसके दौरे से पहले, हमने कुछ कॉफी और केक के साथ जश्न मनाया और उसने शेरिफ से कहा कि लंबी उम्र जीने का रहस्य “अपने काम से मतलब रखना” है!”

लिविंग्स्टन काउंटी के शेरिफ ऑफिस ने आगे लिखा- “लोरेटा ने हमारी जेल सुविधा का दौरा करके बहुत अच्छा समय बिताया और हमें बहुत खुशी है कि हम उसकी जन्मदिन की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम थे! आज की सभी हंसी और एक महान खिलाड़ी होने के लिए धन्यवाद!” हर्लबट केयर कम्युनिटीज ने 10 फरवरी की लोरेटा की जेल परिसर की यात्रा के कुछ क्षणों को उनके आनंद के लम्हों को बयां किया, “लोरेटा ने केक का मजा लिया, अपने फिंगरप्रिंट दिए, उनके मग की तस्वीर ली गई। जेल का दौरा किया। इसके बाद उन्हें हथकड़ी लगा कर जेल की एक सेल में बंद भी किया गया। लौरेटा यह दौरा उनके 104वें जन्मदिन के दो दिन बाद करवाया गया।