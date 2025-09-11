सीमा हैदर जैसा मामला फिर आया सामने, निकाह कर आठ माह से बिना वीजा भारत में रह रही थी युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार

धौलपुर। सीमा हैदर जैसा एक और मामला सामने आया है। इस बार बिना वीजा के बांग्लादेशी युवती भारत में रह रही थी। आठ माह बाद पुलिस ने युवती और उसके पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के पास से कोलकाता का फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। बांग्लादेशी युवती की दोस्ती राजस्थान के एक युवक से फेसबुक के माध्यम से हुई थी और बिना वीजा के वह सीमा कर भारत आ गई थी। फिलहाल दोनों से पुलिस और खुफिया एजेंसी पूछताछ कर रही है।

राजस्थान के धौलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की एक बांग्लादेशी युवती बिना वीजा के पिछले आठ महिनों से भारत में रह रही है और उसने धौलपुर के एक युवक से अवैध रूप से निकाह भी कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर बांग्लादेशी युवती और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम जन्नत खानम उर्फ स्नेहा जारविन और पति कबीर खान बताया है। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि वह बांग्लादेश की रहने वाली है। 2023 में फेसबुक पर धौलपुर के कबीर खान से दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। इसके बाद वह बांग्लादेश में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली तानिया से संपर्क में आई। दिसंबर 2024 को वह तानिया के साथ सीमा पार कर भारत पहुंची। तानिया उसे अपने साथ बस से कोलकाता ले गई। कुछ दिन वहां रखने के बाद आधार कार्ड बनवा दिया। इसके बाद उसे मुंबई और वहां से इंदौर ले गई। कबीर इंदौर से उसे ले आया और दोनों ने अवैध तरिके से निकाह कर लिया। थानाप्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि युवती की मां की मौत हो चुकी है और पिता सउदी अरब में प्राइवेट नौकरी करते हैं। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। युवती के पति कबीर का शांति भंग की धाराओं में चालान किया गया है। मामले की जांच जारी है।

पहले उत्तर प्रदेश में रखा युवती को

कबीर पत्थर का काम करता है। इंदौर से जन्नत को लेने के बाद कबीर उसे लेकर पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद आया और यहां पर वह एक से दो महीनों तक रहा। इसके बाद वह जन्नत को लेकर राजस्थान के धौलपुर अपने घर ले गया, जहां पर उसने अवैध तरिके से जन्नत के साथ निकाह कर लिया।