बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले पूर्णिया के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी की पत्नी और बेटी सहित संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है। इससे पहले पूर्णिया जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जनता दल यूनाईटेड के स्थानीय नेता के बड़े भाई और उनकी पत्नी सहित बेटी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। गले में फंदे के निशान मिले है। वहीं भाई के मुताबिक सीढ़ियों से गिरने के कारण मौत हुई है।

Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है। इससे पहले पूर्णिया जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जनता दल यूनाईटेड के स्थानीय नेता के बड़े भाई और उनकी पत्नी सहित बेटी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। गले में फंदे के निशान मिले है। वहीं भाई के मुताबिक सीढ़ियों से गिरने के कारण मौत हुई है।

पूर्णिया जनपद के खजांची हाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय नवीन कुशवाहा प्रमुख व्यवसायी और राजनीतिक हस्ती थे। उन्होंने 2009 में बसपा से पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। उनके छोटे भाई निरंजन कुशवाहा जदयू के सक्रिय नेता हैं। मंगलवार रात नवीन कुशवाहा उनकी पत्नी 48 वर्षीय कंचन माला और तनु प्रिया का शव घर से बरामद हुआ है। तनु प्रिया फोर्थ ईयर मेडिकल छात्रा थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार रात तीनों को परिवार के लोग बेहोशी की हालत में पाईवेट अस्पताल लेकर गए थे, जहां डाक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन तीनों शवों को लेकर घर आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच शुरू कर दी। जांच में नवीन कुशवाहा के गले पर फंदे के निशान मिले है और बेटी तनु प्रिया के सिर पर गंभीर चोट के निशान है। वहीं पत्नी कंचन माला पहले से बीमार बताई जा रही हैं। मृतक के छोटे भाई और जनता दल यूनाईटेड के नेता निरंजन कुशवाहा ने बताया कि भतीजी सीढ़ियों से फिसल गई थी। भाई जब उसे बचाने गए तो वह भी गिर पड़े। वहीं घटना को देख कर भाभी को हार्ट अटैक आ गया। निरंजन के इस दावे की पुष्टि के लिए पुलिस सबूत जुटा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलेगी सही जानकारी-एसपी पूर्णिया

पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चलेगा। हांलाकि मामला संदिग्ध है। इसलिए फोरेंसिक टीम को मौके पर भेज कर सबूत इक्क्ठा किए जा रहे हैं। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ज्योति शंकर ने बताया कि घर में कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले है। लेकिन चोटों के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दी तिखी प्रतिक्रिया

पूर्णिया में हुए तीन मौतों पर सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असलियत सामने आएगी। उन्होने जिला प्रशासन से अपील कि पूरी निष्पक्षता से जांच हो और सच्चाई उजागर की जाए। मैं इसे स्वाभाविक मौत नहीं मानूंगा। यादव ने मृतक परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई और परिजनों से मुलाकात की।

बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले पूर्णिया के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी...

