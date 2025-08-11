America : अमेरिका में मैरीलैंड के एक घर में लगी आग, 4 बच्चों समेत 6 लोगों की गई जान

अमेरिका के मैरीलैंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। चार्ल्स काउंटी के वाल्डोर्फ में रविवार सुबह एक घर में आग की घटना ने सबको झकझोर दिया है। खबरों के अनुसार, रविवार सुबह लगभग 8:40 बजे, वाल्डोर्फ स्वयंसेवी अग्निशमन विभाग ने डिक्लेरेशन कोर्ट नॉर्थ के 3000 ब्लॉक में लगी भीषण आग पर तुरंत कार्रवाई की, जहाँ लोग घर के अंदर फँसे हुए थे। दमकलकर्मियों ने बताया कि आग बुझाने में लगभग एक घंटा लगा। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है।

एनबीसी वाशिंगटन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मास्टर डिप्टी स्टेट फायर मार्शल ओलिवर अल्किरे ने पुष्टि की है कि आग की घटना में छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें चार बच्चे और दो वयस्क शामिल हैं।

बता दें कि, साल 2025 में आग ने अमेरिका में जमकर तबाही मचाई है। अमेरिका में इस साल की शुरुआत में लॉस एंजिल्स में भीषण आग देखने को मिली थी। लॉस एंजिल्स में लगी आग ने भीषण तबाही मचाई थी।