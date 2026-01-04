नौतनवा में गुरु गोबिन्द सिंह जी की जयंती पर भव्य नगर जुलूस, गूंजा ‘सत श्री अकाल’
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सिख धर्म के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की जयंती के पावन अवसर पर रविवार को नौतनवा स्थित गुरुद्वारा सभा के तत्वावधान में श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य नगर जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को आकर्षक पालकी में सजाकर पंज प्यारों के नेतृत्व में नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया।
जुलूस के दौरान ‘सत श्री अकाल’ और ‘वाहेगुरु’ के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। बैंड और कीर्तन मंडलियों द्वारा गुरबाणी का मनमोहक गायन किया गया, जिससे श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। मार्ग में जगह-जगह नागरिकों, व्यापारियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पंज प्यारों पर पुष्प वर्षा की गई तथा जुलूस में शामिल लोगों के लिए जलपान, शरबत और लंगर की उत्तम व्यवस्था की गई।
इस धार्मिक आयोजन में सिख समुदाय के साथ-साथ अन्य समुदायों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, जिससे आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश प्रसारित हुआ।
कार्यक्रम में शामिल नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि इतिहास पुरुष कभी भी राजसत्ता, जमीन-जायदाद, धन-संपदा या यश की प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं करते। गुरु गोबिन्द सिंह जी ऐसे ही महान इतिहास पुरुष थे, जिन्होंने जीवनभर अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ संघर्ष किया।
इस अवसर पर धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, संजय पाठक, प्रधान लिपिक रमाशंकर सिंह, अनिल जायसवाल, दुर्गेश कुमार, राहुल दूबे, राकेश जायसवाल, अभय कुमार, लल्लू जायसवाल, संजय मौर्या, अशोक कुमार, संतोष श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।