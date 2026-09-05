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झारखंड से भागलपुर लाई जा रही चांदी की बड़ी खेप बरामद, बस चेकिंग के दौरान नाबालिग धराया

बिहार के भागलपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जांच अभियान के दौरान पुलिस ने झारखंड से बस के जरिए भागलपुर लाई जा रही चांदी की एक बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। बरामद चांदी की मात्रा बहुत अधिक है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department) को भी जांच में शामिल किया गया है।

By Sushil Sah 
Updated Date

भागलपुर। बिहार के भागलपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जांच अभियान के दौरान पुलिस ने झारखंड से बस के जरिए भागलपुर लाई जा रही चांदी की एक बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। बरामद चांदी की मात्रा बहुत अधिक है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department) को भी जांच में शामिल किया गया है।

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नियमित चेकिंग के दौरान मिली सफलता

सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तहत भागलपुर दुमका रोड पर की गई। पुलिस आनेवाले त्योहारों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झारखंड की ओर से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दुमका की तरफ से आ रही एक बस को रोककर जब तलाशी ली गई, तो उसमें सवार एक नाबालिग के पास से भारी मात्रा में चांदी बरामद की गई। नाबालिग इस चांदी से जुड़े कोई भी वैध कागजात या रसीद पेश नहीं कर सका।

आयकर विभाग को सौंपी गई सूचना

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चांदी की खेप को जब्त कर लिया और नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इतनी बड़ी मात्रा में बेहिसाब चांदी मिलने के बाद पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी तुरंत इसकी सूचना दी। अब आयकर विभाग की टीम चांदी के असली मालिक, इसके स्रोत और इसे कहां भेजा जाना था, इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है। पुलिस को आशंका है कि यह टैक्स चोरी से जुड़ा मामला हो सकता है।

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